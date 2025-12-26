Знаменитого маньяка заподозрили в нераскрытом громком убийстве

Частный детектив заявил, что раскрыл две самые известные криминальные загадки Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.

Алекс Бейбер, основатель организации Cold Case Consultants of America, утверждает, что ему удалось расшифровать зловещий шифр Z13, отправленный маньяком Зодиаком в 1970 году и содержавший, как считается, его имя. Решение, полученное с помощью искусственного интеллекта и архивных данных, позволило связать криптограмму с именем Марвина Меррилла — человека, который в конце 1940-х был главным подозреваемым в жестокой расправе начинающей актрисы Элизабет Шорт. Убийство стало известно публике как дело «Черного георгина» и так и не было раскрыто.

Если теория подтвердится, это будет означать, что один и тот же серийный убийца совершил и серию расправ в Северной Калифорнии в конце 1960-х, и громкое преступление в Голливуде, произошедшее двумя десятилетиями ранее. По данным издания, выводы Бейбера уже изучают полицейские департаменты Калифорнии и ФБР. Расследование дела «Черного георгина» 1947 года так и не привело к арестам, а личность Зодиака остается загадкой уже более полувека.

Бейбер также утверждает, что расшифровал последний шифр Z32, решение которого прямо указывает на смерть Шорт. Среди улик — обнаруженный среди вещей подозреваемого мрачный рисунок, на котором с помощью графического редактора было найдено скрытое слово ZoDiac и имя ELIZABETH. При этом сын Меррилла, предоставивший консультанту сотни предметов для анализа, публично отверг обвинения против отца.

Ранее сообщалось, что праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя. По мнению Хортон, маньяком был человек по имени Хайам Хайамс.