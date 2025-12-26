Маньяка Зодиака связали с громким нераскрытым преступлением в Голливуде

Частный детектив заявил, что раскрыл две самые известные криминальные загадки Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитого маньяка заподозрили в нераскрытом громком убийстве
Алекс Бейбер, основатель организации Cold Case Consultants of America, утверждает, что ему удалось расшифровать зловещий шифр Z13, отправленный маньяком Зодиаком в 1970 году и содержавший, как считается, его имя. Решение, полученное с помощью искусственного интеллекта и архивных данных, позволило связать криптограмму с именем Марвина Меррилла — человека, который в конце 1940-х был главным подозреваемым в жестокой расправе начинающей актрисы Элизабет Шорт. Убийство стало известно публике как дело «Черного георгина» и так и не было раскрыто.

Если теория подтвердится, это будет означать, что один и тот же серийный убийца совершил и серию расправ в Северной Калифорнии в конце 1960-х, и громкое преступление в Голливуде, произошедшее двумя десятилетиями ранее. По данным издания, выводы Бейбера уже изучают полицейские департаменты Калифорнии и ФБР. Расследование дела «Черного георгина» 1947 года так и не привело к арестам, а личность Зодиака остается загадкой уже более полувека.

Бейбер также утверждает, что расшифровал последний шифр Z32, решение которого прямо указывает на смерть Шорт. Среди улик — обнаруженный среди вещей подозреваемого мрачный рисунок, на котором с помощью графического редактора было найдено скрытое слово ZoDiac и имя ELIZABETH. При этом сын Меррилла, предоставивший консультанту сотни предметов для анализа, публично отверг обвинения против отца.

Ранее сообщалось, что праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон смогла установить личность Джека-потрошителя. По мнению Хортон, маньяком был человек по имени Хайам Хайамс.