Почему 26 декабря в народе прозвали Ведьмиными посиделками

В этот день православные вспоминали мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. А в народе день прозвали Евстратиевым, или Ведьмиными посиделками.

Ведь считалось, что в этот день ведьмы и колдуны устраивают сборища, на которых решают, как достать солнце и сжить его со свету. Частые метели в этот день также приписывали проделкам ведьм. Считалось, что нечисть поднимает снежные вихри своими метлами.

Про день говорили:

"Мученик Евстрат солнышку рад. Прибавился денек хоть на воробьиный скок".

В этот день запрещено было ругаться, поскольку нарушителя запрета ведьмы могли утащить с собой. Нельзя было оставлять веник у входа, считалось, что это ухудшит погоду.

Не брали голыми руками найденный предмет, который до этого долго и тщетно искали. Считалось, что так ведьмы могут передать свои темные силы.

Не выносили мусор и не выливали воду на улицу, так как с ветром можно было пустить в дом болезни.

Не сушили белье на улице, так как в нем может спрятаться ведьма, испортив в доме мирный настрой.

Солнце садится в большое облако - ночью возможна метель и вьюга.

Волки воют под жильем, сильно похолодает. Дует юго-западный ветер - к ясной холодной погоде. Сороки садятся на снег - к теплу.