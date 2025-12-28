Приметы и поверья на 28 декабря: что нельзя делать в Трифонов день

По народному календарю 28 декабря — Трифонов день. Другое название — Стефан и Заря в рукавицах. Православные верующие в этот день вспоминают память преподобного Трифона Печенегского. На Руси верили, что с увеличением длины светового дня нечисть постепенно теряет свою силу. Поэтому, чтобы помочь Солнцу отогнать злых духов, люди рано утром выносили на снег горящие угли.

© Мир24

В этот день было принято подавать милостыню неимущим. Люди перебирали старую одежду и все ненужные вещи раздавали нуждающимся.

Также сооружали кормушки для птиц и развешивали их во дворе. Считалось, что, если к кормушке сразу же прилетят птицы, это добрый знак. Пернатые, по поверьям, приносят счастье, финансовое и семейное благополучие.

На Трифона проводили обряды и ритуалы для избавления от нечистой силы. С утра открывали окна и оставляли так, чтобы в дом проникали солнечные лучи, — люди верили, что это помогает изгнать нечисть.

28 декабря наши предки старались провести дома, в кругу семьи. Того, кто останется в этот день один, в следующем году также ждет одиночество.

В этот день нельзя ни над кем смеяться. По поверьям, насмешнику придется так же горько плакать, как весело он смеялся. Запрещается жаловаться на холодную погоду — иначе можно навлечь на себя болезни.

Кроме того, не стоит заниматься физическим трудом, ходить в лес на охоту или рыбалку. Еще один запрет гласит: на Трифонов день нельзя сквернословить, злиться, распускать сплетни и завидовать другим людям.

Согласно приметам, если на Трифона мало снега, лето будет засушливым. Если на закате небо затянуто тучами, близится метель. За ночь выросли высокие сугробы — в следующем году будет богатый урожай зерновых. Также обильный снегопад сулит дождливое лето. «Заря в рукавицах, то есть красные радуги на небе, и громкое щебетание синиц с утра предвещают суровые морозы.