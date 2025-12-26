Какие государства существовали в Сибири до прихода туда русских

Принято считать, что история Сибири началась с похода Ермака. Это не так. К моменту появления первых русских отрядов за Уралом существовала своя, многовековая и бурная история. Здесь зарождались, воевали и рушились могучие кочевые державы, которые диктовали волю соседям, включая Китай.

Древние союзы: кого боялся Китай?

Первые сведения о сибирских племенах пришли из древнекитайских хроник. Ещё до нашей эры летописцы упоминали грозные племенные союзы: сюнну (хунну), сяньби, динлинов. Сильнейшими были хунну — те самые гунны, чьё нашествие потрясёт позднее Римскую империю. Их держава, возникшая в степях Южной Сибири и Монголии, в I веке до н.э. стала главной угрозой для Китая.

Интересно, что китайские императоры, следуя римской тактике, стали нанимать одни «варварские» племена для защиты от других. Это привело к тем же последствиям: вожди хуннов в IV-V веках н.э. захватили север Китая и основали там собственные царства. Центром этих событий были степи Минусинской котловины, Алтая и Забайкалья — древний политический котёл Азии.

Великие каганаты: от Дуная до Амура

С VI века на просторах Сибири появляются первые настоящие государства — каганаты. Крупнейшим из них был Тюркский каганат, простиравшийся от Каспия до Маньчжурии. Это была мировая держава, с которой считалась даже Византийская империя. Византийские хроники сохранили гневную речь тюркского хана Турхата к константинопольским послам: «Не те ли вы ромеи, у которых десять языков и один обман?.. Для тюрка же ложь странна и неестественна».

Каганат распался, но его наследники — Западно-Тюркский, Восточно-Тюркский и Уйгурский каганаты — продолжали контролировать сибирские степи. В начале IX века на историческую сцену вышли енисейские кыргызы (предки хакасов). В 840 году их каганат во главе с Барсбек-каганом разгромил Уйгуров и создал свою империю, простиравшуюся от Урала до Амура. Эти народы обладали собственной рунической письменностью и сложной государственностью.

Дальний Восток: Бохай и чжурчжэни

Пока в степях властвовали тюрки, на берегах Японского моря развивалась другая цивилизация. В VII веке тунгусо-маньчжурские народы создали государство Бохай, которое китайские источники называли «процветающей страной на Востоке». Оно пало под натиском киданей (от их имени «китай» и вошло в русский язык). Позже, в XII веке, здесь же возникла мощная держава чжурчжэней, создавшая собственную письменность и бросившая вызов самому Китаю.

Наследники Чингисхана: последние страницы перед русским приходом

Новая страница в истории Сибири открывается с монгольскими завоеваниями. Центром формирования державы Чингисхана был район верховьев реки Онон на территории современного Забайкальского края. Монгольская империя в XIII веке включила в себя всю степную и лесостепную полосу Сибири. Таёжные племена платили ей дань.

В ходе распада Монгольской империи её западносибирские владения вошли в состав Золотой Орды. В ней ещё в XIV веке выделилось Тюменское ханство – ядро будущего Сибирского ханства. В последней трети XV века Тюменское ханство овладело значительной частью золотоордынского наследства – Западной Сибирью, территорией нынешнего Северного Казахстана и Нижним Поволжьем. В конце XVI века за Уральским хребтом всё ещё существовало довольно сильное Сибирское ханство, с которым вступил в единоборство Ермак.

На юге Восточной Сибири после распада Монгольской империи в XIV веке образовалось Ойратское ханство. Продвижение здесь русских было облегчено тем, что к началу XVII века это государство находилось в состоянии внутреннего распада. Но весь XVII и начало XVIII века русским в Южной Сибири пришлось воевать с Джунгарским ханством, претендовавшим на эти земли. В Забайкалье же и Приамурье они столкнулись с Маньчжурской империей Цин.