Иван Сусанин: что на самом деле совершил костромской крестьянин

Образ костромского крестьянина Ивана Сусанина навечно вписан в историю России. Он стал символом народного героизма, воспет в опере М.И. Глинки «Жизнь за царя», а его памятник в Костроме — дань народной памяти. Каждый год в День народного единства мы вновь обращаемся к этой легенде. Однако за героическим подвигом скрывается сложная историческая загадка, вызывающая споры среди исследователей.

© К. Маковский «Иван Сусанин»

Каноническая версия подвига

Согласно укоренившейся в массовом сознании легенде, подвиг был совершен в феврале-марте 1613 года. После избрания Михаила Романова на царство польско-литовский отряд отправился в костромские земли, чтобы уничтожить молодого государя. Враги наткнулись на местного крестьянина Ивана Сусанина и потребовали указать дорогу. Сусанин согласился быть проводником, но тайно послал своего зятя, Богдана Собинина, предупредить Романова об опасности. Сам же он завел интервентов в глухую лесную чащу, на непроходимое болото. Раскрыв обман, поляки подвергли героя жестоким пыткам, но так и не добились нужных сведений, после чего убили его. Михаил Романов и его мать, инокиня Марфа, успели укрыться за стенами Ипатьевского монастыря.

Исторические документы и первые сомнения

Первые официальные упоминания о подвиге появляются лишь спустя годы. В 1619 году Михаил Романов пожаловал грамоту зятю Сусанина, Богдану Собинину, освобождающую его семью от повинностей. В тексте говорится, что Сусанин, «бучи у них <поляков и литовцев>… мучителные немерные пытки терпя… про нас не сказал… и за то польскими и литовскими людьми был замучен до смерти». Однако в этой и последующих грамотах XVII века нет ни слова о болоте или обманутом отряде. Деталь о том, что Сусанин «отвел» врагов от Домнина, появляется только в документе 1731 года, а легенда о заведении в трясину окончательно формируется и тиражируется уже в XIX веке.

Именно в эпоху расцвета национального самосознания после победы над Наполеоном фигура Сусанина обрела монументальные черты. Историк Н.И. Костомаров еще в 1862 году выступил со скептической статьей, обратив внимание на отсутствие ранних свидетельств и странную шестилетнюю задержку в награждении семьи. Он предположил, что Сусанин мог стать жертвой обычного разбойного нападения, а легенда о спасении царя была создана позже его зятем для получения льгот.

Альтернативные трактовки событий

Современные исследователи предлагают более реалистичные, но не менее драматичные версии событий. Многие историки указывают, что в конце 1612 года, на которое иногда относят подвиг, Михаил Романов был лишь одним из знатных юношей, а не избранным монархом. Вероятнее, Сусанин защищал не царя, а молодого хозяина своих земель от шайки мародеров (среди которых могли быть и поляки), желавших взять его в плен для выкупа.

Существует версия, изложенная в начале XX века Н.Н. Селифонтовым, согласно которой Сусанин спрятал будущего царя в яме для сушки снопов (овине) близ своей деревни, а сам был убит пытавшими его преследователями.

Некоторые ученые полагают, что в основе мифа лежит реальный, но анонимный подвиг. Мемуары польского гусара Самуила Маскевича описывают случай 1612 года, когда нанятый поляками русский крестьянин-проводник завел их отряд в сторону от Москвы и был за это убит. Имя героя не сохранилось, а позже этот сюжет мог «прикрепиться» к фигуре Сусанина.

Так был ли подвиг? Скорее всего, Иван Сусанин — реальная личность, крестьянин, погибший от рук интервентов или разбойников в Смутное время, возможно, пытавшийся защитить людей, за которых чувствовал ответственность. Его истинная история со временем растворилась в народной памяти, обросла яркими, почти эпическими подробностями и была востребована государством для воспитания патриотизма.