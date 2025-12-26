Как русский сановник попытался остановить ход истории

За полгода до рокового выстрела в Сараево влиятельный русский сановник Петр Дурново предпринял отчаянную попытку остановить ход истории. В личной записке, направленной Николаю II в феврале 1914 года, он с пугающей точностью предсказал, что вступление России в крупную европейскую войну неминуемо приведет к социальному взрыву и крушению монархии. Его трезвый анализ был проигнорирован, а мрачный прогноз сбылся с поразительной буквальностью.

«Шедевр геополитической мысли»

Петр Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел (1905-1906), был известен как жесткий консерватор и проницательный аналитик. Его «Записка», обнаруженная и опубликованная большевиками в 1922 году, сегодня считается одним из самых глубоких геополитических документов эпохи. Дурново не просто предупреждал о рисках войны — он дал полноценный стратегический обзор, поражающий историков своей прозорливостью.

Главный тезис: не тот противник

Сердцевиной аргументации Дурново был выбор союзника. Он убедительно доказывал, что истинным геополитическим соперником России является не Германия, а Великобритания, систематически противодействующая русским интересам в Азии. Сближение с Лондоном и Парижем он считал роковой ошибкой.

По его мнению, война с Германией обернется катастрофой:

Россия понесет основную тяжесть на сухопутном фронте, пока союзники сосредоточатся на защите колоний.

Техническая и экономическая отсталость страны (слабая промышленность, плохие дороги, устаревшие крепости) сделает затяжную войну невыносимой.

Плоды победы будут призрачными: аннексия враждебно настроенных Восточной Пруссии и Галиции лишь создаст новые внутренние проблемы.

Дурново видел в Германии естественного союзника — монархическую, консервативную силу, чьи интересы не сталкивались с русскими кардинальным образом.

Главное пророчество: война как мать революции

Исследователей особенно поражает пророчество, которое сделал царский сановник в своей записке. Он отметил, что затяжная, тяжелая, кровопролитная война неизбежно вызовет народное недовольство, которым воспользуются представители леворадикальных, революционных движений.

Во всех неудачах на фронте прогрессивная общественность обвинит царское правительство, в протестные акции будут вовлечены широкие слои населения, которые тут же подхватят социалистические лозунги. Деморализованная армия поддержит стихийные народные волнения. Умеренно-оппозиционные политические партии не смогут удержать под контролем всю мощь и ярость народного гнева и «Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».

Но это еще не все. Можно сказать, что П.Н. Дурново предвосхитил будущий приход к власти в Германии партии национал-социалистов. В своем аналитическом труде царский сановник указал, что поражение в войне ввергнет в пучину трагических социальных потрясений и немецкий народ. Ведь «оскорбленное патриотическое чувство и накопившееся вследствие проигранной войны народное раздражение» будет усилено тяжелым экономическим кризисом. И такая ситуация сделает исстрадавшихся, озлобленных немецких рабочих восприимчивыми к различной антисоциальной пропаганде.

Это не подделка

Многие историки, познакомившиеся с политическим пророчеством царского сановника, усомнились в подлинности записки. А известный эмигрантский писатель Марк Алданов в своей книге «Предсказание П.Н. Дурново» (1941 г.), рассказал о расследовании, которое позволило ему убедиться в достоверности данного исторического документа.

Исследователь пришел к выводу, что обнародовавшие записку большевики негативно оценивали деятельность экс-министра внутренних дел царской России П.Н. Дурново, и они никак не были заинтересованы в его прославлении. Публикуя шедевр русской геополитической мысли, большевики лишь хотели бросить тень на Николая II. Дескать, его же предупреждали не ввязываться в войну, но император не прислушался к собственному сановнику.

Кроме того, М.А. Алданов побеседовал с представителями русской политической элиты, жившими в эмиграции. И многие из них, хорошо знавшие П.Н. Дурново, подтвердили, что этот безусловно умный человек не раз в личных беседах высказывал им те же мысли, что содержатся в его знаменитой записке.

Читал ли царь

Еще один волнующий исследователей вопрос: прочел ли Николай II послание экс-министра? Он пока остается открытым. Часть специалистов полагают, что император даже не потрудился вникнуть в суть предостережений П.Н. Дурново.

Другие ученые считают, что записка была прочитана. Так, доктор исторических наук Анатолий Бородин в книге «Петр Николаевич Дурново. Русский Нострадамус» (М., 2013 г.) высказал мнение, что Николай II ознакомился с сочинением видного сановника, но оно не произвело на него должного впечатления.

Не исключено, что на решение императора в значительной мере повлияли православные публицисты и общественные деятели консервативного толка, которые активно ратовали за объединение всех славянских народов вокруг России. Идея поддержки братьев-сербов в их борьбе с поработителями являлась важной частью русской общественно-политической жизни на рубеже XIX-XX вв. А как известно, формальным поводом для начала Первой мировой войны стало убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, совершенное в Сараево 28 июня 1914 г. сербским студентом.

По крайней мере, известный публицист Роман Ключник в книге «Первая мировая. Корни современного финансового кризиса» (СПб, 2009 г.) написал, что Николай II попался на провокацию, которая была рассчитана на славянскую солидарность. И царь ответил всем противникам войны, которых и помимо П.Н. Дурново было немало: «Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к участи Сербии».

Революция как результат

Многие историки считают, что Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая за ней Гражданская война стали прямым следствием Первой мировой. То есть, большинство специалистов согласны с тем, что политический прогноз П.Н. Дурново сбылся с поразительной точностью. Об этом кандидат исторических наук Сергей Мозговой написал в статье «Революция как наследие Первой мировой войны», которая вышла в журнале Института наследия (№ 4 за 2017 г.).

«Война оказала большое влияние на весь ход мировой истории, привела к обострению классовой борьбы, активизации рабочего и национально-освободительного движения. Она ускорила вызревание объективных предпосылок социалистической революции», – отметил С.А. Мозговой.

Он рассказал, что в конце XIX – начале XX в. многие мыслители предполагали, что в случае затяжной кровопролитной войны в отдельных странах могут возникнуть реальные предпосылки для победы пролетариата. Подобные прогнозы содержатся в работах Карла Маркса и Фридриха Энгельса, немецкого канцлера Бернгарда фон Бюлова и русского государственного деятеля Сергея Витте, который также как и П.Н. Дурново считал, что вступление в войну с Германией приведет нашу страну к политической катастрофе.

Но случилось то, что случилось. Ход истории неумолим.