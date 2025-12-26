Благой мат: как нецензурные ругательства помогают работать

В большинстве серьезных компаний ненормативная лексика не поощряется. Принято считать, что нецензурные выражения — это признак неуважения к коллегам и непрофессионализма. Но последние исследования показали, что все это ерунда и отборный мат не только не вредит работе, но и наоборот укрепляет коллектив, повышает результативность труда и даже улучшает самочувствие.

Американские ученые определили, что в среднем человек использует нецензурную лексику 80 раз в день. При этом 81% руководителей негативно относятся к мату на рабочем месте, считая его признаком некомпетентности и плохого воспитания.

Психологи совсем иного мнения о нецензурной лексике — они установили, что мат приносит пользу в самых разных сферах человеческой жизни. И вообще, люди, употребляющие в общении мат, менее склонны ко лжи, имеют более высокий уровень эмоционального развития и хороший IQ. К этому можно добавить и то, что словарный запас у них также богаче, чем у тех, кто избегает ругательств.

Эксперты в области психологии и коммуникаций считают, что мат помогает людям передать смыслы и эмоции, которые невозможно изобразить при помощи обычных слов. Поэтому люди лучше понимают друг друга, что способствует появлению между ними прочных и доверительных связей.

Доказана и польза ругательств для здоровья. Крепкое словцо, сказанное к месту, может работать как анестезия и снижать болевые ощущения. Это свойство мата обнаружили британские ученые из университета Кила. В ходе эксперимента, проведенного ими, добровольцам предлагали держать руку в ледяной воде как можно дольше.

При этом одна группа должна была себя сдерживать, а вторая могла говорит вслух все что угодно. Оказалось, что максимальную стойкость показали те, кто ругался сильнее всего. В среднем они продержались на 50% дольше тех, кто терпел дискомфорт молча.

У регулярно матерящихся людей лучше кровообращение, выше уровень эндорфинов и они чувствуют себя спокойнее и счастливее. На рабочем месте сквернословы также имеют преимущества, так как мат помогает доводам звучать убедительнее и побеждать в профессиональных спорах.

Исследовав коллективы множества компаний, ученые определили, что там, где коллеги общаются с использованием ненормативной лексики, производительность труда бывает выше. Кстати, чаще всего ругаются матом работники разных производств и… специалисты IT.

Но как бы ни матерились на Западе, им никогда не получить максимального положительного эффекта, ведь их брань отстает от нашей по богатству оборотов и убедительности. Они периодически пытаются у нас учиться и переводят наши ругательства на английский язык.