Оренбургские французы: как на Урале появились самые странные казаки

Представьте: зима 1813 года, сибирские снега Оренбургской губернии. Тысячи французов — вчерашние солдаты Наполеона — бредут в плену по трактам. Из 400 тысяч "Великой армии" в Россию вторглось, выжили 40 тысяч. Многие осели здесь, в степях Урала. Некоторые стали казаками: рубили шашками, пасли лошадей, женились на местных. К началу XX века их потомков насчитывалось больше 200. Как элита Бонапарта превратилась в оренбургских казаков? Это история о плене, адаптации и ассимиляции в самом неожиданном месте империи.

Пленные Великой армии в Оренбурге

После Бородина и Малоярославца французы отступали. К декабрю 1812 года русская армия взяла 110 тысяч пленных. Часть — 1580 человек — отправили в Оренбургскую губернию: 2 штаб-офицера, 49 обер-офицеров, 1527 нижних чинов и 2 женщины. К февралю 1813-го 325 из них умерли от тифа, холода и голода. Губернатор князь Григорий Волконский докладывал: пленные размещены в Верхнеуральске, Орске, Троицке. Условия суровые: паёк — 15 копеек в день, одежда — обноски.

Французы — из разных полков: гвардейцы, уланы, пехотинцы. Многие — крестьяне из Нормандии, Бургундии. В плену работали: строили дороги, копали канавы. Офицерам повезло: жили на квартирах, получали жалованье — 25 рублей в месяц. Солдатам — 5 рублей. Некоторые открыли мастерские: кузни, булочные. В Оренбурге француз Жан-Пьер открыл первую кондитерскую — пирожные с кремом удивляли казаков.

Но свобода манила. С 1814 года, после падения Наполеона, пленных начали отпускать. К 1816-му вернулись 80 тысяч. Однако 2000–3000 остались: кто-то женился, кто-то не имел средств на дорогу. В Оренбурге осело около 100 французов.

Причисление к казачьему сословию

Конец 1815 года: первые пятеро подали прошения о российском подданстве. Антуан Берг, Шарль Жозеф Бушен, Жан Пьер Бикелон, Антуан Виклер, Эдуар Ланглуа — все из Верхнеуральска. Указ Александра I: причислить к Оренбургскому казачьему войску. Почему казаки? Войско — 45 тысяч человек на 1812 год, охраняло границу с казахскими степями. Нужны были люди: после Пугачёвского бунта (1773–1775, 30 тысяч убитых) население поредело.

Французы получили землю: 15 десятин на душу, лошадь, шашку, форму. Обязанности: служба 25 лет, патрулирование границы. Офицер Жан Жандр осел в Кизильской крепости — 200 км от Оренбурга. Его сын Иосиф Жандров стал урядником. Процесс: крещение в православие (если католики), женитьба на казачках. Многие сменили фамилии: Ларжинц — Жильцовы, д’Андевиля — Дандевили.

К 1820-м причислено 20–30 французов. Они участвовали в походах: против казахских ханов (1820-е, завоевание 500 тысяч км² степей). Один — Антуан Виклер — дослужился до есаула.

Жизнь среди степных воинов

Оренбургское войско — 10 полков, 150 станиц. Французы осели в Верхнеуральском уезде: станицы Наследницкая, Кизильская. Климат: зимы -30°C, лета +35°C. Казаки жили общинами: хутора по 50–100 дворов. Французы принесли навыки: улучшили земледелие — ввели севооборот, сажали картофель (урожай 100 пудов с десятины). В булочных пекли багеты — местные звали "французский хлеб".

Семьи: женились на русских, татарках. Дети — двуязычные, но к третьему поколению обрусели. Религия: перешли в православие. Французы ввели традиции: игра в карты (экюартэ), песни. Но служба тяжёлая: ежегодные сборы, 300 км патрулей. В 1830-е — холера: 5000 умерших в войске.

К 1850-м французы интегрировались: 48 фамилий — Делоне, Жандр, Ауц. П.К. Делоне — врач в Симбирске (1850–1853), лечил 2000 пациентов в год. Дезире д’Андевиля: сын Виктор — генерал, атаман Уральского войска (1884–1890), командовал 20 тысячами казаков.

Потомки и угасание

.

К 1896 году — 48 потомков. К началу XX — больше 200 казаков с французскими корнями. Они сражались в Русско-японской (1904–1905, 5000 оренбургских казаков, 1000 погибших), Первой мировой (1914–1918, 11 полков, 15 тысяч человек).

Революция разметала: в 1919-м Оренбургское войско разделилось — 10 тысяч с атаманом Дутовым против красных, 5000 — за Советы. Французские потомки: часть эмигрировала в Китай (Харбин, 2000 казаков), часть репрессирована в 1930-е (20 тысяч раскулаченных).

К 1940-м фамилии ассимилировались: Жандровы, Жильцовы — русские. Вымерли в начале XX века как этнос: 100% обрусение во втором поколении. Сегодня в Оренбурге — музей казачества, упоминания в архивах. Виктор Дандевиль — улица в Орске.

Оренбургские французы — парадокс: солдаты Наполеона стали стражами русской границы. 1580 пленных, 5 первых казаков, 200 потомков. Их история — о том, как война смешивает народы в степях Урала.