Невидимая смерть: лучшие снайперы в истории всех войн мира

Хороший снайпер необязательно должен быть кадровым военным. Этот нехитрый постулат хорошо усвоили бойцы Красной Армии, участвовавшие в Зимней войне 1939 года. Один удачный выстрел тоже не делает человека снайпером. Удача очень важна на войне. Большей ценой обладает только истинное мастерство бойца, умеющего поразить цель на огромном расстоянии, из непривычного оружия или с неудобной позиции.

Снайпер всегда был элитным воином. Воспитать в себе характер такой силы сможет далеко не каждый.

1. Карлос Хэтчкок

Как и многие американские подростки из глубинки, Карлос Хэтчкок мечтал попасть в армию. 17-летнего парнишку, в ковбойской шляпе которого кинематографично торчало белое перо, встретили в казарме усмешками. Первый же полигон, взятый Карлосом с наскока, превратил смешки сослуживцев в благоговейное молчание. У парня был не просто талант — Карлос Хэтчкок был рожден на свет исключительно ради точной стрельбы. 1966 год молодой боец встретил уже во Вьетнаме.

На его формальном счету числится всего сотня мертвецов. В мемуарах выживших сослуживцев Хэтчкока фигурируют значительно большие числа. Это можно было бы списать на вполне объяснимое хвастовство бойцов, если бы не громадная сумма, выставленная Северным Вьетнамом за его голову. Но война закончилась — и Хэтчкок отправился домой, не получив ни одного ранения. Умер он в своей постели, не дожив до 57 лет всего нескольких дней.

2. Симо Хяюхя

Это имя стало неким символом войны сразу для обеих стран-участниц. Для финнов Симо был настоящей легендой, олицетворением самого бога мщения. В рядах бойцов Красной Армии снайпер-патриот получил имя Белая Смерть. За несколько месяцев зимы 1939–1940 года стрелок уничтожил более пятисот вражеских солдат. Невероятный уровень мастерства Симо Хяюхя подчеркивает использованное им оружие: винтовка М/28 с открытым прицелом.

3. Людмила Павличенко

309 вражеских солдат на счету русского снайпера Людмилы Павлюченко делают ее одним из лучших стрелков за всю историю мировых войн. Пацанка с детства, Людмила рвалась на фронт с первых же дней вторжения немецких оккупантов. В одном из интервью девушка признавалась, что стрелять в живого человека сложно было только в первый раз. Первые сутки боевого дежурства Павлюченко не могла заставить себя нажать на спусковой крючок. Затем пересилило чувство долга — оно же спасло хрупкую женскую психику от невероятной нагрузки.

4. Василий Зайцев

В 2001 году в мировой прокат вышла картина «Враг у ворот». Главный герой фильма — реальный боец Красной Армии, легендарный снайпер Василий Зайцев. До сих пор в точности неизвестно, имело ли место отраженное в фильме противостояние Зайцева и немецкого стрелка: большинство западных источников склоняются к версии о запущенной Советским Союзом пропаганде, славянофилы утверждают обратное. Впрочем, этот бой практически ничего не значит в общем зачете легендарного стрелка. В документах Василия значится 149 успешно пораженных целей. Реальное число ближе, скорее, к пятиста убитым.

5. Крис Кайл

Восемь лет — самый подходящий возраст для того, чтобы сделать свой первый выстрел. Если ты, конечно, родился в Техасе. Крис Кайл метил в цель всю сознательную жизнь: спортивные мишени, затем животные, затем люди. В 2003 году Кайл, успевший уже отметиться в нескольких секретных операциях армии США, получает новое назначение — Ирак. Слава беспощадного и очень умелого убийцы приходит спустя год, следующая командировка приносит Кайлу кличку «шайтан из Рамади»: уважительно-испуганная дань уверенному в своей правоте стрелку. Официально Кайл прикончил ровно 160 врагов мира и демократии. В приватных беседах стрелок упоминал втрое большие числа.

6. Роб Фурлонг

Долгое время Роб Фурлонг служил в чине простого капрала канадской армии. В отличие от многих других упомянутых в этой статье снайперов, Роб не обладал явно выраженным талантом стрелка. Зато упорства парню хватило бы еще на роту совершенно бесталанных вояк. Постоянными тренировками Фурлонг развил в себе способности амбидекстера. В скором времени капрала перевели в отряд специального назначения. Операция «Анаконда» стала для Фурлонга высшей точкой карьеры: в одном из боев снайпер совершил успешный выстрел на расстоянии 2430 метров. Этот рекорд держится до сих пор.

7. Томас Планкетт

Всего два выстрела привели рядового солдата британской армии Томаса Планкетта в разряд лучшего снайпера своего времени. В 1809 году состоялось сражение у Монро. Томас, как и все его сослуживцы, был вооружен мушкетом «Браун Бесс». Полевых занятий хватало солдатам для того, чтобы поразить врага на расстоянии в 50 метров. Если, конечно, ветер был не слишком силен. Томас Планкетт, хорошенько прицелившись, сбил с коня французского генерала на дистанции в 600 метров.

Выстрел можно было бы объяснить невероятной удачей, магнитными полями и происками инопланетян. Вероятнее всего, так бы и поступили соратники стрелка, оправившись от удивления. Однако здесь же Томас продемонстрировал свою вторую добродетель: честолюбие. Он спокойно перезарядил ружье и пристрелил генеральского адъютанта — на тех же 600 метрах.