После Второй мировой войны Австрия, хоть и была разделена на зоны оккупации, избежала участи Восточной Германии и не вошла в социалистический блок. Тем удивительнее видеть на ее государственном гербе, принятом в 1945 году, классические символы рабоче-крестьянской власти — серп и молот. Как же эта, казалось бы, «советская» символика оказалась в самом центре Европы, в не просоветском государстве, которое было родиной Гитлера (а как мы помним, он был урожденным австрийцем, а не немцем)?

Имперское наследие

Двуглавый орел, впервые появившийся на печатях австрийских правителей в XII веке, был унаследован от герба Священной Римской империи. Этот геральдический образ, пришедший из Византии, символизировал преемственность власти от Римской империи. В XIX веке герб Австрийской империи был поразительно похож на российский: черный орел на золотом поле, держащий в лапах скипетр, державу и меч.

Революционный поворот

Все изменилось с крахом Австро-Венгрии в 1918 году. Новая Республика Австрия решительно порвала с монархической атрибутикой. 8 мая 1919 года был утвержден герб, разработанный при активном участии первого канцлера страны социал-демократа Карла Реннера. Имперского двуглавого орла «лишили» одной головы и короны, а в его лапы вложили серп и молот — универсальные для той эпохи символы союза рабочих и крестьян.

Важно отметить, что официальный герб РСФСР с серпом и молотом был утвержден в июле 1918 года, почти на год раньше австрийского. Однако эта символика тогда воспринималась шире — как интернациональная эмблема левых сил, а не исключительно как большевистский знак. Первоначальный, еще более «советский» проект герба с колосьями и молотами был отвергнут, как «чересчур большевистский». Итоговый же вариант с одноглавым орлом, увенчанным башенной короной (символом буржуазии), отражал умеренную идеологию «австромарксизма», которая допускала сотрудничество классов.

Фашистская Австрия

В 1934 году, с установлением австрофашистского режима, серп и молот с герба убрали, а орла вновь сделали двуглавым. Оно и понятно, Гитлеру вряд ли приятно было видеть символы большевизма на гербе своей Родины. После аншлюса 1938 года страна и вовсе утратила независимость, лишившись каких-либо символов суверенитета и государственности. В восстановлении австрийской государственности в апреле 1945 года ключевую роль сыграл СССР. Временное правительство возглавил все тот же Карл Реннер, чью кандидатуру лично одобрил Сталин.

Политический компромисс

1 мая 1945 года был принят закон, восстановивший герб образца 1919 года. Что касалось серпа и молота, то эти символы трактовались не как большевистские, а как наследие демократической Первой Республики. В герб было внесено одно кардинальное изменение — разорванные цепи на лапах орла, символизирующие освобождение от нацизма.

Таким образом, серп и молот на груди австрийского орла — это вовсе не советский след, а отражение сложной австрийской истории.Несмотря на периодические дискуссии об изменении герба, символика за более чем столетие стала неотъемлемой частью австрийской национальной идентичности, напоминая о бурных политических трансформациях XX века.