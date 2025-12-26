Кто помог умереть Батыю

Внук Чингисхана Бату-хан, основатель Золотой Орды, — фигура, переломившая ход русской истории. Хотя его портрет не сохранился, а летописные свидетельства скудны, масштаб его деяний говорит сам за себя. Он был не просто карающим мечом монголов на Западе, но и умелым политиком, чье наследие определило судьбы Восточной Европы на столетия.

«Благородный хан» с берегов Байкала

Родившийся в 1209 году, вероятно, в Прибайкалье, Бату с юности находился в тени сомнений. Его отец, Джучи, старший сын Чингисхана, родился в плену у матери, и слухи о его происхождении никогда не утихали. Возможно, именно это стало причиной таинственной гибели Джучи, когда Бату исполнилось 18 лет. Несмотря на сомнительное положение отца, сам Бату получил от предка прозвище Саин-хан — «благородный» или «справедливый». Эта двойственность — внешняя «ласковость» и внутренняя несгибаемая воля — отмечалась всеми, кто его встречал.

Поход на Запад: путь к собственному улусу

После смерти Чингисхана Бату оказался влиятельным, но «безземельным» царевичем. Его шансом стал великий поход на Запад, начатый в 1235 году. Несмотря на формальное руководство, истинным стратегом был старый полководец Субудей. Именно под его началом Бату впервые проявил себя, сокрушив Волжскую Булгарию, а затем и русские княжества.

Однако настоящей целью была Европа. Разгромив Польшу и Венгрию, монголы вышли к Адриатике, повергнув континент в ужас. Гибель великого хана Угэдэя в 1241 году и необходимость участия в выборах нового правителя спасли Европу от полного завоевания. Для Бату же этот поворот стал возможностью сосредоточиться на создании собственного государства.

Основатель Золотой Орды и грозный покровитель Руси

Вернувшись в поволжские степи, Бату основал столицу — Сарай-Бату («Дворец Бату»). Город, протянувшийся на 15 км по берегу Ахтубы, поражал современников богатством. По легенде, именно от золотого сияния ханского дворца пошло название «Золотая Орда». Здесь Бату выстроил не просто военный лагерь, а центр дипломатии и власти.

Именно в Сарае в 1247 году принял князя Александра Невского. Их встреча, длившаяся почти полгода, легла в основу будущего союза. По некоторым предположениям (хотя летописи этого прямо не подтверждают), сын Бату, Сартак, мог даже побрататься с русским князем. Этот союз был взаимовыгоден: Невский получал ярлык на великое княжение и защиту от западных крестоносцев, а Орда — лояльного и сильного вассала на Руси.

Великий игрок степной политики

Сила Бату проявилась не только в завоеваниях. После смерти Угэдэя он умело вмешался в борьбу за власть в Монгольской империи. Когда новый великий хан Гуюк двинул войска против непокорного родственника, их конфликт разрешила лишь внезапная (и весьма подозрительная) смерть Гуюка. В итоге именно Бату в 1251 году возвел на престол в Каракоруме своего союзника Мункэ, фактически став верховным арбитром империи. Этот шаг закрепил автономию его улуса, который вскоре превратился в независимое государство.

Загадочная смерть и потерянная могила

Бату-хан умер в 1256 году в возрасте 48 лет. Современники считали, что его могли отравить. Говорили даже о том, что он погиб в походе. Но скорее всего, он умер от наследственного ревматического заболевания. Хан часто жаловался на боли и онемение в ногах, иногда из-за этого не приезжал на курултаи, на которых принимались важные решения.

Современники рассказывали, что лицо хана покрывалось красными пятнами, что явно свидетельствовало о нездоровье. Если учесть, что предки по материнской линии тоже мучились болями в ногах, то эта версия смерти выглядит правдоподобно.

Тело Батыя было предано земле там, где речка Ахтуба впадает в Волгу. Похоронили хана по монгольскому обычаю, устроив в земле дом с богатым ложем. Ночью по могиле прогнали табун лошадей, чтобы никто и никогда не нашел это место.