Как советские летчики спасали сбитых товарищей в Великую Отечественную

В отличие от индивидуальной тактики многих немецких асов, советская истребительная авиация делала ставку на группу, звено и «чувство локтя». Боевой устав предписывал спасаться на парашюте, но в таком случае пилот, спустившийся на оккупированную территорию, почти наверняка становился бы пленником или жертвой. Тогда в силу вступало неписаное правило: любой ценой «вытаскивать» своего. История знает несколько беспрецедентных случаев, когда это правило исполнялось с огромным риском для жизни и фантастическим мастерством.

Операция на льду

10 февраля 1940 года во время бомбардировки у озера Куолемаярви самолет старшего лейтенанта Михаила Мазаева был подбит. Летчику удалось посадить горящий АНТ-40 на лед, но к месту падения уже бежали финские пехотинцы. Ведущий пары, Михаил Трусов по прозвищу «Медведь», не раздумывая, посадил свою машину рядом. Под огнем Мазаев и два члена его экипажа втиснулись в самолет Трусова: один в бомболюк, двое — в кабину стрелка. Хоят лыжи за эти короткие мгновения примерзли ко льду, Трусову все же удалось оторваться и уйти. Этот случай, названный командованием «исключительным примером взаимной выручки», лег в основу стихотворения Александра Твардовского «Высшая честь», где прозвучали крылатые строки:

«...Но друга спасти — это высшая честь».

Человек на расчалке

В августе 1941-го звено «Чаек» — истребителей И-153 — под командованием старшего лейтенанта Николая Свитенко штурмовало немецкую колонну. Самолет командира был тяжело поврежден зенитным огнем, и он приказал ведомому Алибеку Слонову уходить. Тот проигнорировал приказ, последовав за командиром на поле у деревни Клопицы. Времени на раздумья не было: Слонов крикнул, чтобы Свитенко прыгал на крыло. Командир ухватился за расчалки (стальные тросы жесткости биплана), и Слонов взлетел под минометным огнем. Десять минут длился этот невероятный полет, где один удерживался во встречном потоке, а второй пытался выровнять и удержать перегруженную машину. Посадка на аэродроме под Стрельной прошла благополучно.

Сто километров на крыле

14 января 1943 года под Абинской зенитный снаряд угодил в мотор «Чайки» старшего сержанта Николая Евсеева. Тот спланировал на поле, но к нему уже бежали 30-40 немецких солдат. Командир эскадрильи, старший лейтенант Анатолий Куксин, сел рядом. В наградном листе сухо констатируется:

«...положил на левую плоскость своего самолета сержанта Евсеева, взлетел и благополучно доставил на свой аэродром».

По воспоминаниям, Евсеев преодолел более сотни километров, все так же лежа на крыле.

Грузовой транспорт

Самый необычный случай произошел 10 марта 1944 года. После штурмовки немецкого аэродрома пилоту подбитого Як-3 младшему лейтенанту Иосифу Стопе удалось выпрыгнуть из машины, но он оказался на оккупированной территории. Первым к нему сел на Ил-2 младший лейтенант Владимир Милонов, но его шасси было повреждено. Тогда посадил свой штурмовик старший лейтенант Андрей Демехин, чей самолет также увяз в грунте. Пока летчики под огнем выталкивали машину, их прикрывали с воздуха. В итоге на одном Ил-2 пришлось эвакуировать пятерых человек: Стопа и Милонов разместились в кабине стрелка, уступивший им место сержант Разгоняев вместе со стрелком Хирным устроился на подкосах шасси. Крйне перегруженный «летающий танк» все же сумел взлететь и пересечь Днепр.

Герой Советского Союза Андрей Демехин, скромно оценивая свой поступок, позже сказал«По-моему, я только выполнил долг советского воина».