Что нельзя было делать на Руси с покойником перед похоронами

Для человека Древней Руси смерть была не концом, а переходом в иное состояние. Этот переход считался крайне опасным для живых: душа покойного, ещё не нашедшая упокоения, могла потянуть за собой родных, навлечь болезни или стать наваждением. Чтобы защитить мир живых и обеспечить усопшему путь в загробный мир, сформировался целый свод строгих правил, где бытовая практика тесно переплеталась с магическим мышлением.

Почему закрывали глаза?

Первым делом умершему закрывали глаза. Церковная традиция видела в этом знак «последнего сна» тела, но корни обряда глубже. Существовало поверье, что открытый взгляд мертвеца может «насмотреть» (увлечь за собой) душу живого родственника. Для верности на веки часто клали медные монеты.

Этот обычай, известный ещё в Древней Греции как плата Харону, на русской почве стал дополнительной гарантией, что глаза не откроются. Была и практическая причина: без слёзной жидкости роговица быстро мутнеет, придавая лицу пугающее выражение.

Последний наряд и опасные узлы

Усопшего обряжали в чистую, часто новую одежду — символ очищения и нетления. Особое внимание уделяли отсутствию узлов — будь то швы на саване, завязки пояса или платка. Считалось, что любой узел может «связать» душу, причинив ей страдания на том свете. Под запретом была и одежда красного цвета, ассоциировавшаяся с кровью и сулившая новую смерть в семье.

«Мёртвые путы»

До погребения руки и ноги покойного часто связывали верёвками — «мёртвыми путами». Это делалось из практических соображений (чтобы сохранить положение окоченевших конечностей), но в народном сознании объяснялось иначе: путы удерживали душу в теле, не давая ей вселиться в кого-то из живых или скитаться по дому. Перед самым опусканием гроба в могилу эти верёвки обязательно перерезали, освобождая душу для вечного пути. Если об этом забывали, в гроб к следующему умершему клали ножницы с просьбой передать их «запутанному» родственнику.

Прощание без поцелуя

Прощаясь, родные целовали не губы покойного, а венчик на его лбу. Поцелуй в уста считался опасным порталом, через который душа умершего могла проникнуть в тело живого, принеся болезни и кошмары. Гигиеническая логика здесь вторична, но очевидна.

Выносили тело из дома ногами вперёд. Этот хорошо известный обычай имел несколько объяснений: чтобы душа не запомнила дорогу обратно, чтобы в церкви усопший «смотрел» на алтарь, а в более архаичной традиции — чтобы указать ему направление в мир мёртвых, ведь дверь воспринималась как магический портал. Иногда, чтобы окончательно сбить душу с толку, гроб даже выносили через окно или специально прорубленное в стене отверстие, которое потом закладывали.

Гроб впору

Особое значение придавалось размеру гроба. Он должен был быть точно «по мерке» усопшего. Свободное место в домовине считалось дурным предзнаменением — покойник мог «позвать» кого-то из родных, чтобы заполнить пустоту.

Таким образом, каждый этап древнерусских похорон был наполнен глубоким смыслом и представлял собой сложный баланс между страхом перед умершим, заботой о его душе и желанием обезопасить общину, оставшуюся в мире живых.