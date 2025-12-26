Чем поражают воспоминания танкового аса Владимира Бочковского

Владимир Бочковский вписал себя в историю Великой Отечественной войны как один из самых результативных танковых асов. На его боевом счету — 36 уничтоженных вражеских машин. Интересно, что его воспоминания не ограничиваются только описанием побед. Историков и военных специалистов они удивляют парадоксальными наблюдениями о природе войны, где жестокость нередко соседствовала с неожиданными проявлениями человечности.

Начало войны

Владимир Бочковский родился 28 июня 1923 года в Тирасполе, в семье кондитера. Детство и юность будущего героя прошли в Крыму, в Алупке. Здесь он увлекался футболом и даже выступал за сборную Крыма. В 1941 году Бочковский окончил школу, и его выпускной бал закончился суровым военным утром 22 июня.

Уже 24 июня Владимир отправился в Харьков, где поступил в танковое училище. Его эвакуировали в Узбекистан из-за стремительного наступления вермахта и угрозы оккупации. В мае 1942 года молодой офицер отправился на Брянский фронт. Боевое крещение оказалось жестоким: маршевая рота Бочковского попала под бомбежку и атаку немецких танков прямо на железнодорожной станции. Пришлось вступать в бой буквально «с колес», сползая с платформ под шквальным огнем противника.

Стальная закалка

Первые недели на фронте стали для юного лейтенанта потрясением. В мемуарах он рассказывал, как после одного из боев, выйдя из танка, увидел на гусеницах «страшные следы войны». Это зрелище настолько поразило его, что он долгое время старался вообще не покидать бронемашину, принимая пищу внутри. Однако первый шок не сломил его волю. В одном из сражений тяжелораненого Бочковского спас сержант Виктор Федоров, который на легком Т-60 вывез его из-под огня. За этот подвиг Федоров был представлен к ордену Красного Знамени лично командующим армией М.Е. Катуковым.

Мастерство молодого танкиста росло от боя к бою. 21 марта 1944 года группа бронемашин под его командованием форсировала реку Теребна, захватила и удерживала плацдарм, уничтожив 20 орудий и более 200 автомашин. А уже через день в районе Теребовли ими же было подбито три танка, пять минометов и до пятидесяти единиц автотехники противника. За смелый рейд в Карпаты и освобождение Коломыи старшему лейтенанту Бочковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Он прошел войну, получив семнадцать ранений, а его рота только за два дня обороны на Курской дуге уничтожила 23 немецких танка, включая несколько «Тигров». Эти заслуги отмечал сам маршал Катуков,

Лики войны

Благодаря воспоминаниям, сохраненным его сыном Александром, до нас дошли уникальные детали фронтового быта. Так, во время тяжелых боев операции «Марс» обе стороны испытывали проблемы со снабжением. Когда советские летчики с бреющего полета сбрасывали мешки с провизией, их порой находили в глубоком снегу.

«Если после удачной находки начинала топиться полевая кухня, то на запах осторожно подходили два-три немецких солдата. В каждой руке по пять-шесть котелков... Повар немцев материл, но кое-что им давал. Наши тоже к ним ходили, когда у немцев топилась кухня. Картина была та же».

Еще один показательный эпизод произошел на Курской дуге. Во время бомбежки своей же авиацией (из-за тумана пилоты приняли советские танки, врезавшиеся в немецкие порядки, за противника) танк Бочковского оказался в пятнадцати метрах от «Пантеры». Немецкий командир, увидев советскую машину, приоткрыл люк и скрестил руки, давая понять:

«Не буду стрелять».

До конца налета танкисты с обеих сторон соблюдали это молчаливое перемирие, а после бомбежки мирно разошлись. Именно поэтому Владимир Бочковский критически относился к голливудским сценам рукопашных схваток танкистов, говоря:

«Надо знать психологию танкиста, а для этого надо хоть раз гореть в танке».

После войны

Владимир Александрович продолжил службу и после Победы, командовал батальоном, дивизией, а в звании генерал-лейтенанта возглавлял отдел боевой подготовки в Северной группе войск и Северо-Кавказском военном округе. Уйдя в отставку в 1980 году, он вернулся в Тирасполь, где и скончался 7 мая 1999 года, за два дня до 54-й годовщины Победы.