У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию
У кометы 3I/ATLAS — которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем — выявили новую аномалию, связанную с характеристиками частиц, формирующих его свечение. Об этом пишут «Аргументы и факты».
По словам ученого из Гарвардского университета Ави Леба, объект отличается необычным размером частиц, которые доминируют в светящемся потоке, направленном в сторону Солнца.
До этого стало известно, что комета изменила цвет на золотой под действием Солнца.
Ранее в ИКИ РАН заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером.
«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.