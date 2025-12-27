Приметы и поверья на 27 декабря: что нельзя делать в Филимонов день

По народному календарю 27 декабря — Филимонов день. Православные христиане вспоминали в этот день святого мученика Филимона, который пострадал за веру в Египте в III веке нашей эры. Вместе с ним почитают еще нескольких раннехристианских мучеников — Аполлония, Ариана и Феотиха.

На Руси верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых становится особенно тонкой.

Нечисть ведет себя смелее и пытается проникнуть в дома и навредить людям, поэтому день посвящали символической защите жилища от злых духов. Для этого в домах убирались и наводили чистоту — по поверьям, грязь и беспорядок притягивают злые силы. Женщины мыли полы, лавки, посуду, а мужчины прочищали дымоходы.

На ночь старались как можно плотнее притворить дверь в избу. Также крепко-накрепко закрывали ворота во двор. Наши предки полагали, что беды, болезни и горести могут проникнуть даже сквозь малейшую щель.

Уходя из дома, люди брали из печи потухший уголек — он действовал как оберег от дурного глаза и злых сил. Кроме того, чтобы защититься от козней нечисти, тщательно умывались, мыли руки и волосы и держали чистым все тело.

В этот день запрещается шуметь, ругаться и плакать, чтобы не навлечь на себя неудачи. Также под запретом алкогольные напитки — нетрезвый человек может стать добычей для нечистой силы, которая заставит его делать плохие поступки.

Матерям на Филимонов день нельзя оставлять детей без присмотра. Также не стоит приниматься за новые начинания — они принесут лишь одни потери.

Ни в коем случае нельзя прикасаться к найденным на улице вещам. То же самое касается и потерянных ранее вещей, которые вдруг находятся. Такие вещи и предметы могут оказаться мороком, подброшенным нечистью.

Кроме того, на Филимона нельзя трогать и подкармливать уличных животных и птиц — их обличье могут принять ведьмы и оборотни.

Согласно народным приметам, по погоде в этот день судили о том, каким будет февраль. Если на дворе мороз — значит, лето будет жарким. Снег и ветер предвещают богатый урожай в следующем году. Если погода переменчивая — зимой будут частые оттепели. Вороны раскричались — близится похолодание. Если за ночь деревья покроет иней — скоро пойдет снег.