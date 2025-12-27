27 декабря: какие праздники отмечают в России и в мире

27 декабря российские спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником. В Международный день противоэпидемической готовности специалисты разных стран обсуждают риски и угрозы распространения заболеваний. О приближении Нового года напоминает День снежинок из бумаги. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 27 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 27 декабря

День спасателя в России

День спасателя Российской Федерации отмечается ежегодно 27 декабря и считается одним из самых значимых профессиональных праздников в стране. Он был установлен указом президента России в 1995 году, однако сама дата отсылает к событиям 1990 года, когда постановлением Совета министров РСФСР был создан Российский корпус спасателей. Именно с этого момента начинается история современной системы МЧС.

Создание спасательных формирований стало ответом на рост числа чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. Сегодня в систему МЧС входят аварийно-спасательные службы, пожарная охрана, авиация, военизированные формирования и психологические службы. Спасатели первыми приходят на помощь в самых сложных условиях, а за годы работы ведомство участвовало в ликвидации десятков тысяч чрезвычайных ситуаций в России и за ее пределами.

День паспортно-визовой службы России

27 декабря профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений паспортно-визовой службы. Именно в этот день в 1932 году в СССР была введена единая паспортная система, сделавшая паспорт основным документом, удостоверяющим личность гражданина.

Одновременно с этим были созданы специализированные подразделения, отвечающие за учет населения, выдачу документов и контроль регистрации. В течение десятилетий паспортно-визовая служба играла ключевую роль в регулировании миграционных процессов, оформлении гражданства и контроле пребывания иностранных граждан на территории страны.

В постсоветский период структура службы неоднократно менялась. Ее функции передавались Федеральной миграционной службе, а затем вновь были возвращены в систему МВД.

Международный день противоэпидемической готовности

Международный день противоэпидемической готовности учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Дата стала напоминанием о том, насколько уязвимым может быть современный мир перед угрозами массовых инфекционных заболеваний.

Пандемия выявила слабые места национальных систем здравоохранения и недостаточную готовность общества к масштабным эпидемиологическим вызовам. Многие страны столкнулись с перегрузкой медицинских учреждений и отсутствием четких механизмов быстрого реагирования.

Отмечая этот день, ООН призывает государства укреплять систему здравоохранения, развивать международное сотрудничество, повышать уровень информированности населения и готовиться к возможным будущим эпидемиям совместными усилиями.

День снежинок из бумаги

27 декабря отмечается творческий праздник — День снежинок из бумаги. Самое время вспомнить, что Новый год не за горами, и если вы еще не украсили свой дом — пора это сделать. Необязательно приобретать дорогостоящий декор, можно использовать вырезанные вручную снежинки. Сам процесс их изготовления подарит теплые эмоции и создаст ощущение зимнего волшебства.

Искусство вырезания украшений из бумаги имеет древние корни и пришло из Китая, где подобные декоративные орнаменты появились еще в начале нашей эры. Со временем эта техника распространилась по всему миру и стала частью новогодних и рождественских традиций.

День шиворот-навыворот

Веселый праздник посвящен игре вне правил и легкому хаосу. Сегодня принято делать все наоборот — надевать одежду наизнанку, смешивать стили и позволять себе небольшие шалости. Такой формат особенно нравится детям, но и взрослым он дает возможность на время вернуться в детство и снять напряжение конца года. Суть этого дня — в свободе фантазии и отказе от строгих рамок.

День шиворот-навыворот напоминает, что иногда полезно нарушать привычный порядок, чтобы взглянуть на мир с другой стороны и просто позволить себе радость без повода.

День соблазнения

Суть этого праздника трактуется гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Речь идет не только о романтическом флирте, но и об умении заинтересовать, вдохновить и увлечь. Соблазнение в этом контексте — это искусство коммуникации, умение чувствовать ситуацию и предлагать что-то привлекательное, будь то идея или эмоция. Психологи отмечают, что этим навыком обладает каждый, но не все это осознают.

День соблазнения — повод задуматься о собственной уверенности, харизме и способности влиять на окружающих, не прибегая к давлению, а через искренность и интерес.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 27 декабря в других странах

День фруктового пирога — США. Праздник посвящен традиционной американской выпечке, произошедшей от европейских блюд, включая яблочные пироги, штрудели и крамблы.

День социалистической конституции — КНДР. В этот день в 1972 году был принят основной закон страны, закрепивший принципы коллективизма и официальную идеологию государства.

Религиозные праздники 27 декабря

День памяти мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Эти святые пострадали за христианскую веру в период гонений при императоре Диоклитиане в конце III — начале IV века. История их подвига связана с обращением к вере и добровольным принятием мученической смерти.

Особое место занимает образ Ариана, который изначально сам был гонителем христиан, но, по преданию, исцелился у могилы мученика Филимона и принял крещение вместе со своим домом.

Православная церковь 26 декабря также чтит память:

мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;

священномученика Николая Ковалева, пресвитера.

День апостола и евангелиста Иоанна у католиков

Католическая церковь сегодня вспоминает одного из двенадцати апостолов — Иоанна Богослова, евангелиста, любимого ученика Иисуса Христа, брата апостола Иакова. Именно ему приписывают авторство Евангелия от Иоанна, Книги Откровения, также известной как «Апокалипсис», и трех посланий, вошедших в Новый Завет.

Народные праздники и приметы 27 декабря

Филимонов день

В этот день на Руси почитали мучеников Аполлония, Филимона, Ариана и Феотиха. В народной традиции праздник получил название Филимонов день. Он был тесно связан с представлениями об очищении дома и защите от нечистой силы. Считалось, что к концу декабря темные силы особенно активны, а потому порядок в жилище приобретал не только бытовое, но и сакральное значение.

Основным занятием в Филимонов день была уборка. Наши предки мыли полы, перебирали вещи и выносили мусор из дома, веря, что чистота отпугивает нечисть. Особое значение придавали воде: люди старались чаще умываться, а перед началом работы слегка окропляли себя водой — для защиты от болезней и дурного глаза.

В Филимонов день также вели наблюдения за погодой, по ней судили о будущем урожае.

Приметы

Если туман быстро рассеивается, сильных морозов в ближайшее время не будет.

Холодная, снежная и ветреная погода предвещает богатый урожай в будущем году.

Большой иней и глубоко промерзшая земля — к плодородному лету.

Какая погода сегодня, таким будет и февраль.

Если погода в течение дня резко меняется, вскоре придут оттепели.

Какие исторические события произошли 27 декабря

1831 год — Чарльз Дарвин в качестве натуралиста отправился в кругосветное путешествие на корабле королевского флота «Бигль». Экспедиция продолжалась почти пять лет. Наблюдения ученого впоследствии легли в основу теории эволюции.

1918 год — в Германии началось польское восстание, ставшее частью борьбы за независимость Польши после Первой мировой войны.

1935 год — 33-летняя Регина Йонас стала первой в истории женщиной-раввином, получив официальное право вести религиозную деятельность.

1941 год — Дмитрий Шостакович, находясь в эвакуации в Куйбышеве, завершил работу над Седьмой симфонией, известной как «Ленинградская».

1945 год — основаны Всемирный банк и Международный валютный фонд, сыгравшие ключевую роль в формировании послевоенной мировой финансовой системы.

1979 год — в ходе Афганской войны советские спецслужбы успешно штурмовали дворец Амина в Кабуле.

1991 год — в России принят закон «О средствах массовой информации».

2004 год — астрономы зафиксировали взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 тысяч световых лет от Солнца.

2013 год — британка Мария Лейерстам стала первым человеком в истории, достигшим Южного полюса на велосипеде.

Дни рождения и юбилеи 27 декабря

В 1571 году родился Иоганн Кеплер — немецкий математик и астроном, сформулировавший законы движения планет.

— немецкий математик и астроном, сформулировавший законы движения планет. В 1761 году родился Михаил Барклай де Толли — российский полководец и военный министр, один из ключевых стратегов Отечественной войны 1812 года.

— российский полководец и военный министр, один из ключевых стратегов Отечественной войны 1812 года. В 1822 году родился Луи Пастер — французский химик и микробиолог, основоположник иммунологии и теории вакцинации.

— французский химик и микробиолог, основоположник иммунологии и теории вакцинации. В 1832 году родился Павел Третьяков — предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи и один из крупнейших благотворителей России.

— предприниматель и меценат, основатель Третьяковской галереи и один из крупнейших благотворителей России. В 1848 году родился Джованни Баттиста Пирелли — итальянский инженер и предприниматель, основавший компанию Pirelli.

— итальянский инженер и предприниматель, основавший компанию Pirelli. В 1901 году родилась Марлен Дитрих — немецкая и американская актриса и певица, ставшая одной из главных звезд мирового кино XX века.

— немецкая и американская актриса и певица, ставшая одной из главных звезд мирового кино XX века. В 1908 году родился Василий Маргелов — советский военачальник, Герой Советского Союза, реформатор ВДВ СССР.

— советский военачальник, Герой Советского Союза, реформатор ВДВ СССР. В 1971 году родился Сергей Бодров — актер, режиссер и сценарист, один из самых ярких представителей российского кино 1990-х годов.

