Откуда взялись Ротшильды

Фамилия Ротшильд давно перестала быть просто фамилией. Это — символ непостижимого богатства, финансового могущества и семейной тайны. Их история началась не с дворцов, а с крохотной лавки в еврейском гетто Франкфурта. Как им удалось построить первую в мире транснациональную финансовую империю, которая пережила войны и революции?

Основатель: Майер Амшель и «Красный щит»

Всё началось в 1744 году с Майера Амшеля Бауэра, сына менялы и ювелира из гетто Франкфурта. Эмблемой лавки его отца был золотой орёл на красном щите — «Rotschield». Майер Амшель не просто унаследовал дело — он превратил это название в бренд и взял его как фамилию.

Его гениальность была в стратегии. Он начал с торговли редкими монетами и антиквариатом, завоевав доверие знати, включая могущественный Гессенский дом. Это стало трамплином в мир больших финансов.

Секретное оружие: Пять сыновей и пять банков

Подлинный взлёт династии связан с волей основателя и его пяти сыновей. Майер Амшель создал не просто семейный бизнес, а первую международную сеть. Каждый из его сыновей — Амшель, Соломон, Натан, Калман и Джеймс — основал банк в ключевой столице Европы: Франкфурте, Вене, Лондоне, Неаполе и Париже.

Эта сеть была революцией. Братья действовали как единый организм, используя собственную курьерскую службу, шифры и доверительные связи, что давало им беспрецедентную скорость информации и операций. Именно Натан в Лондоне блестяще профинансировал герцога Веллингтона против Наполеона, заложив основу легенды о почти сверхъестественном финансовом влиянии семьи.

Их герб с пятью стрелами и девизом «Согласие, Честность, Трудолюбие» (Concordia, Integritas, Industria) стал символом этой стратегии: вместе они были непобедимы.

Стратегия «Закрытого клуба»: Брак и капитал

Чтобы сохранить контроль и капитал, Ротшильды создали уникальную матримониальную стратегию. Более века они заключали браки преимущественно между двоюродными братьями и сёстрами, предотвращая дробление состояния. Позже круг расширился, но только до других влиятельных еврейских банкирских домов: Варбургов, Сасcунов, Голдсмитов. Это был финансовый «закрытый клуб» высшей лиги.

Строители современности: От железных дорог до Суэцкого канала

Семейство Ротшильдов внесло значительный вклад в индустриализацию Европы. Оно способствовало строительству сети железных дорог во Франции, Бельгии и Австрии и Суэцкого канала, финансировало основание концерна De Beers, горнорудное предприятие Rio Tinto. Во время русско-японской войны Лондонский консорциум выпустил японские военные облигации на сумму 11,5 миллиона (по ценам 1907 года).

К началу ХХ века фамилия Ротшильд превратилась в синоним богатства. В собственности Ротшильдов были более 40 фамильных дворцов, по роскоши превосходящих королевские замки Европы, обширные коллекции произведений искусства. Помимо прочего, Ротшильды активно занимались благотворительностью.

В начале Второй мировой войны Ротшильды были вынуждены эмигрировать в США, так как начались преследования евреев. Все их имущество было конфисковано и разграблено нацистами. В 1999 году австрийское правительство вернуло семье ряд дворцов, а также 250 предметов искусства, оказавшихся в государственном музее.

Тайные правители мира?

С 2003 года инвестиционные банки Ротшильдов находятся под контролем зарегистрированной в Швейцарии компании Rothschild Continuation Holdings во главе с бароном Давидом Рене де Ротшильдом. Семья владеет многочисленными виноградниками, у нее имеется собственность не только в Европе, но и в Северной и Южной Америке, Южной Африке и Австралии.

В конце 2010 года барон Бенджамин Ротшильд выступил с заявлением о том, что клан Ротшильдов не пострадал от мирового финансового кризиса благодаря консервативным методам ведения бизнеса.

«Мы прошли сквозь это, так как наши инвестиционные руководители не хотели вкладывать деньги в сумасшедшие вещи. Клиент знает, что мы не будем спекулировать его деньгами», - отметил банкир.

Считается, что Ротшильды – самые богатые люди в мире. В 2012 году их общее состояние оценивалось в 1,7 триллиона долларов США (по другим оценкам, более 3,2 триллиона).

К Ротшильдам периодически проявляют интерес конспирологи. Например, сторонники теорий заговора утверждают, что представители этого клана принадлежат к тайному обществу иллюминатов и контролируют все финансы мира, а также являются организаторами военных конфликтов между различными державами.