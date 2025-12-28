Как Сильвестр стал главным криминальным авторитетом Москвы 1990-х

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных самым известным и самым жестоким организованным преступным сообществам (ОПС) 1990-х годов. Всего за несколько лет они стали одной из наиболее влиятельных сил, возникших на руинах СССР. Безжалостные и беспощадные, они проникали во все сферы жизни, решительно и жестоко устраняя преграды на своем пути. В прошлый раз речь шла о самом известном киллере 1990-х Александре Пустовалове по кличке Саша Солдат, который ликвидировал 24 человек по заказу боссов Ореховской группировки. Ее создал Сергей Тимофеев (Сильвестр) — обычный тракторист из Нижегородской области, который сумел построить в Москве настоящую криминальную империю. Около 50 конкурентов, в разное время оказавшихся на пути Сильвестра, по его приказу отправили на тот свет, но и собственную жизнь криминального авторитета в конце концов унесла заказная расправа...

Сильвестр создал группировку из спортсменов и чекистов

Сергей Тимофеев родился 18 июля 1955 года в новгородской деревне Клин. Отучившись в местной школе восемь классов, он поступил в училище на тракториста, однако посвящать себя сельскому хозяйству не хотел. Тимофеева манила бурная жизнь советской столицы — осуществить свою мечту ему удалось уже после дембеля в 1976 году.

В сети часто встречается информация, что Сергей якобы служил в отдельном полку специального назначения — том самом, бойцы которого охраняют Кремль, Мавзолей Ленина и Могилу Неизвестного Солдата. Но это лишь одна из многих легенд, сопровождавших Сильвестра и, возможно, придуманная им самим.

В материалах уголовных дел по Орехово-Медведковскому ОПС есть копия листка воинского учета, из которого следует, что Тимофеев служил в танковой дивизии в Подмосковье.

Попав в число лимитчиков, Сергей сумел устроиться трактористом в Главмосстрой и вошел в состав группы рабочих, трудившихся над возведением объектов Олимпиады-80. В Москве он встретил свою первую жену, которая родила ему двоих детей.

Молодой семье выделили две комнаты в общежитии на Шипиловской улице (район Орехово-Борисово), что, наконец, дало Тимофееву возможность обрести вожделенную столичную прописку. Появились у него и товарищи, которыми он обзаводился в секциях по карате и качалке — туда Сергей ходил после работы. Вначале Тимофеева называли по отчеству — Иванычем, а затем за ним закрепились клички Новгородский и Тракторист. В 1980-х годах он взял себе дополнительную ставку в Главмосстрое, устроившись на должность спортивного инструктора. Связи и знакомства дали Тимофееву возможность в 1987 году сколотить костяк своей группировки. В нее вошли в основном спортсмены из районов Орехово-Борисово и Солнцево.

После того, как в Советском Союзе появились первые кооперативы, подручные Тимофеева занялись «крышеванием» и рэкетом. Именно в тот период у главаря появилась новая кличка — Сильвестр, в честь звезды фильма «Рембо», голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

«Ореховские» заключали союзы с другими ОПС

Ближайшими союзниками «ореховских» стали бандиты из района Медведково на северо-востоке Москвы. Именно благодаря последним в группировке Тимофеева появились бывшие и действующие чекисты — выпускники Высшего военного училища погранвойск КГБ СССР. Примкнули к Сильвестру и воины-афганцы.

Поддержку со стороны воров в законе Орехово-Медведковскому ОПС, в которое, по разным данным, входило от 80 до 300 человек, обеспечила еще одна дружественная группировка — Солнцевская.

«"Ореховские" даже по меркам кровавых 1990-х считались самыми отмороженными. Они убивали без разговоров и конкурентов, и воров, и других лидеров [преступного мира]», — Александр Трушкин, бывший начальник Московского уголовного розыска.

С таким жестким подходом к делу Сильвестр недолго пробыл на свободе: уже в 1989 году его задержали за вымогательство. Однако благодаря своим связям в правоохранительных органах главарь «ореховских» был осужден лишь за хулиганство и хранение оружия. Причем его срок в два года почти полностью покрыло время, проведенное Тимофеевым в СИЗО.

Оказавшись на свободе в начале 1990-х годов, Сильвестр взял курс на легализацию своей криминальной империи. Кроме того, по его приказу «ореховские» стали скупать недвижимость за рубежом и обзаводиться вторым гражданством.

Киллеры Сильвестра устраняли его врагов

В столице «ореховские» открыли несколько фирм, основали ночной клуб «Арлекино», быстро ставший популярным, вошли в состав учредителей Митинского, Пражского и других московских рынков, а также взяли под контроль Московский торговый банк (МТБ), который возглавила вторая жена Тимофеева Ольга Жлобинская.

В марте 1994 года она оказалась в центре крупного финансового скандала. Ее банк продал два векселя на общую сумму миллиард рублей Всероссийскому автомобильному альянсу, принадлежавшему олигарху Борису Березовскому. Все документы по сделке уже были подписаны, как вдруг юристы бизнесмена выяснили, что ценные бумаги ничем не обеспечены.

В итоге сделка была аннулирована, Жлобинская спешно уехала в Израиль, а Тимофееву пришлось вернуть Березовскому стоимость векселей и выплатить еще 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Впрочем, такое мирное решение проблемы было скорее исключением из жестких правил Сильвестра — куда чаще его оппоненты просто отправлялись на тот свет.

По некоторым данным, за то время, пока Тимофеев был лидером преступного мира Москвы, его киллеры забрали жизни около 50 криминальных авторитетов — абсолютный рекорд для российских ОПГ.

Так, в январе 1993 года на тот свет по приказу Сильвестра отправили лидера Бауманской организованной преступной группировки Валерия Длугача (Глобус). Пули киллера настигли его из-за конфликта вокруг контроля над ночным клубом «Арлекино». Год спустя участь Длугача разделил новый главарь «бауманских» Владислав Ваннер (Бобон).

Свой приговор Сильвестр вынес и серому кардиналу столичного криминала, авторитетному бизнесмену Отари Квантришвили. Его жизнь в апреле 1994 года оборвал точный выстрел из снайперской винтовки, который произвел штатный киллер Орехово-Медведковского ОПС Алексей Шерстобитов (Леша Солдат).

Лидера преступного мира Москвы взорвали в его Mercedes

Сильвестр понимал, что у него хватает опасных врагов, а потому увеличил число своих охранников с 10 до 19 человек. Однако в начале осени 1994 года рядом с криминальным авторитетом постоянно находился лишь один телохранитель, который также порой выполнял функции водителя. Впрочем, управлять своим новеньким Mercedes-Benz S600 Тимофеев любил и сам.

Именно так и было 13 сентября — в день, ставший роковым для Сильвестра. Посетив офис «Чара-банка» на 3-й Тверской-Ямской улице, лидер «ореховских» сел в свой Mercedes, повернул ключ в замке зажигания, и грянул взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство на основе ручной кумулятивной гранаты РКГ-7. Бомба была заложена прямо под водительским сиденьем, что не оставило Тимофееву никаких шансов на выживание — при этом телохранитель, сидевший рядом с ним, почти не пострадал.

В кармане Сильвестра нашли документы на имя Сергея Жлобинского, поскольку после свадьбы он взял фамилию жены. Из-за этого сотрудники правоохранительных органов не сразу сообразили, что в центре Москвы взорвали одного из самых влиятельных криминальных авторитетов не только столицы, но и всей России.

Кто стоял за этим преступлением, следователи Тверской межрайонной прокуратуры так и не смогли установить.

Согласно одной из версий, Сильвестру за попытку обмана мог отомстить олигарх Березовский. По другим данным, за покушением стояли люди ликвидированного по приказу Тимофеева Владислава Ваннера — об этом в телефонном звонке журналистам сообщил неизвестный.

Рассматривалась и версия о том, что отправить Сильвестра на тот свет могли его собственные подручные, с которыми у главаря незадолго до взрыва все чаще случались конфликты. Как бы то ни было, кто на самом деле стоял за подрывом Mercedes, так и осталось загадкой — резонансное уголовное дело до сих пор считается нераскрытым.

Между тем близкие Сергея Тимофеева даже десятилетия спустя продолжают верить в то, что он инсценировал свой уход из жизни, а сам скрылся за границей. Живущая в Испании дочь Сильвестра Карина Харламова попыталась добиться эксгумации останков отца для проведения генетической экспертизы, но сделать это ей пока не удалось.