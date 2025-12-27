«Мы не животные». История знаменитых пятерняшек Дион

В Канаде умерла последняя из остававшихся в живых пятерняшек Дион — Аннет. Она скончалась в возрасте 91 года из-за осложнений болезни Альцгеймера. Сестры Дион в 1930-е стали мировой сенсацией. Девочек несколько раз в день выставляли на балконе, где «6000 зевак разглядывали их через одностороннее стекло». Аннет называла это «утомительной эксплуатацией». В детстве они стали подопечными короны, но даже после воссоединения с семьей чувствовали себя потерянными.

© Газета.Ru

Последняя из остававшихся в живых пятерняшек Дион — Аннет — скончалась в возрасте 91 года в канадском городе Монреале в канун католического Рождества — 24 декабря, пишет The New York Times (NYT). Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Аннет отличалась выносливостью и музыкальностью, некоторое время владела цветочным магазином, увлекалась игрой на фортепиано и «разумно распоряжалась своими средствами, не испытывая финансовых проблем».

«Из пяти близняшек Дион, во многом неотличимых друг от друга, Аннет первой начала ползать, у нее первой прорезался зуб и она первой узнала свое имя», — отмечается в публикации.

Ее сестра Сесиль умерла в текущем году, 28 июля. Еще трое близняшек скончались ранее: Ивонн — 23 мая 2001 года, Мари — 27 февраля 1970-го и Эмили — 6 августа 1954-го.

Сестры стали первыми известными пятерняшками, пережившими младенчество и достигнувшими совершеннолетия.

«Это была эксплуатация»

Однояйцевые девочки-близнецы родились в семье Оливы-Эдуара (1904–1979) и Эльзиры (1909–1986) на ферме в Онтарио 28 мая 1934 года, во время Великой депрессии. Они появились на свет недоношенными — на два месяца раньше срока. Общий вес сестер при рождении составил 6,07 кг, индивидуальный вес не был записан.

«Они выживали — в фермерском доме, освещаемом керосином, без какой-либо водопроводной системы — на воде и кукурузном сиропе, пока не получили донорское грудное молоко», — пишет NYT.

Однако сестры быстро стали мировыми знаменитостями. Место рождения девочек стало «огромной туристической достопримечательностью, превосходящей по масштабу Ниагарский водопад, принеся сотни миллионов долларов дохода и способствуя появлению новых отелей и автомагистралей».

В четырехмесячном возрасте пятерняшек передали Красному Кресту. В 1935-м сестер на законодательном уровне — из-за опасения, что их будут эксплуатировать — сделали подопечными короны до совершеннолетия.

До девяти лет близняшки жили в детском саду доктора Аллана Дефо. Девочек одинаково одевали и несколько раз в день выставляли на балконе, где «6000 зевак разглядывали их через одностороннее стекло». Как писал историк Пьер Бертон, «публика, в буквальном смысле, задушила их любовью».

«Это утомительно, постоянно быть под наблюдением. Это была эксплуатация. Мы не животные», — вспоминала Аннет.

Близняшек использовали не только для рекламы коммерческих продуктов, но и в съемках голливудских кинокартин. В фильмах «Сельский доктор» (1936), «Воссоединение» (1936) и «Пятеро себе подобных» (1938), которые были основаны на истории сестер, девочки сыграли «пятерняшек Уайатт». Кроме того, они появлялись в короткометражном документальном фильме «Пять раз по пять» 1939 года и в многочисленных кинохрониках. В 1942-м снялись в «Стране пятерняшек» Джеймса А. Фицпатрика.

Родители смогли восстановить опеку над ними только в 1943 году. Однако воссоединение с семьей в большом кирпичном доме, предоставленном правительством, но оплаченном за счет заработка пятерняшек, «оказалось непростым». В частности, их более строго воспитывали и наказывали.

«Пятерняшки чувствовали себя потерянными <…> Позже трое из них заявили, что отец подверг их сексуальному насилию в раннем подростковом возрасте», — говорится в материале NYT.

В 1952-м пятерняшки, достигнув 18-летнего возраста, покинули родительский дом и после этого почти не общались с родителями. Впоследствии трое из них вышли замуж и родили детей: у Мари было две дочери, у Аннет — три сына, а у Сесиль — пятеро детей, двое из которых были близнецами. Аннет и Сесиль позже развелись с мужьями и снова стали использовать свои девичьи фамилии.