Что нужно сделать 31 декабря, чтобы быть счастливым весь год

В старину на Руси верили, что 31 декабря, в канун Нового года, не следует раздавать долги, иначе придется отдавать их весь следующий год. Также в этот день не рекомендуется и одалживать, чтобы весь год не провести в долгах. Кроме того, в эту дату нельзя мыть полы, шить, стирать, играть в азартные игры, выносить мусор после заката и конфликтовать с кем-либо.

При этом в последний день в году необходимо завершить важные для вас дела. К тому же ближе к полуночи нужно принять ванну или душ, чтобы смыть с себя все плохое, накопившееся за весь год.

Чтобы обеспечить себе удачу и счастье в грядущем году, можно выбросить всю ненужную посуду, а также избавиться от вещей, которые напоминают вам о трудных временах, или же заставляют думать о проблемах. В новогоднюю ночь следует простить своих врагов и обидчиков, а также попросить прощения у самых близких.

Приметы погоды:

Западный или юго-западный ветер принесет потепление.

Снег не скрипит под ногами — жди оттепели.

Именины отмечают:

Вера, Софья, Зоя, Мартин, Михаил, Севастьян, Федор, Сергей, Георгий, Елизавета.