28 декабря: какие праздники отмечают в Росси и в мире

28 декабря в мире празднуют Международный день кино. Любители сладкого могут отметить День рождественского пряника. По народному календарю — Трифонов день, на Руси его старались провести дома, вместе с семьей. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 декабря

Международный день кино

Вечером 28 декабря 1895 года в парижском «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый публичный платный киносеанс, организованный братьями Огюстом и Луи Люмьер. Зрителям показали несколько короткометражных фильмов, снятых с помощью аппарата «Синематограф», включая знаменитое «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Именно эта дата считается официальным днем рождения мирового кинематографа.

Сеанс стал поворотным моментом: кино превратилось в массовое зрелище и коммерческое искусство.

В России первый отечественный художественный фильм «Понизовая вольница» по мотивам песни о Стеньке Разине был показан в 1908 году. Лента длилась несколько минут и стала важной вехой российского кинематографа, который со временем подарил миру десятки признанных режиссеров, актеров и культовых фильмов.

День памяти жертв депортации калмыцкого народа

28 декабря в республике Калмыкия отмечается День памяти жертв депортации калмыцкого народа — трагическая дата, связанная с одной из самых тяжелых страниц в истории региона и его жителей.

28 декабря 1943 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о выселении калмыков, проживавших на территории Калмыцкой АССР и в Калмыцком районе Ростовской области. В течение нескольких дней была проведена спецоперация НКВД «Улусы», в ходе которой десятки тысяч человек насильственно отправили в Сибирь и другие отдаленные регионы страны. Депортации предшествовал указ о ликвидации Калмыцкой АССР.

Коллективная ответственность, возложенная на целый народ за действия отдельных людей, стала причиной гибели, по разным оценкам, почти половины калмыцкого населения. Только в середине 1950-х годов калмыки были реабилитированы и получили право вернуться на родную землю. В 1989 году депортация была официально признана преступлением сталинского режима, а в 1991 году — актом геноцида.

День рождественского пряника

Этот праздник с удовольствием отмечают во многих странах. Он появился в начале 2000-х годов и быстро стал частью рождественской традиции, особенно в Европе и Северной Америке. В этот день проходят ярмарки, мастер-классы по росписи пряников и конкурсы на самый оригинальный дизайн праздничной выпечки.

Особой популярностью пользуются имбирные пряники, украшенные глазурью, сахарными бусинами и съедобными фигурками. Витрины магазинов часто превращаются в настоящие сказочные композиции, а рождественские вертепы из пряников привлекают внимание гостей и туристов. Некоторые изделия покупают не только ради вкуса, но и как элемент декора — ими украшают елки или праздничные столы.

День карточных игр

Карточные игры — один из самых древних и популярных видов развлечений. Они основаны на случайности и стратегии. Количество карт и состав колоды различаются в зависимости от правил конкретной игры.

История игральных карт уходит корнями в Восточную Азию. В Китае и Корее они были известны уже в XII веке. Более ранние упоминания относятся к эпохе династии Тан. Тогда вместо бумажных карт использовали продолговатые таблички из дерева, бамбука или кости. В Европу карты попали значительно позже и быстро распространились, став частью как придворной, так и народной культуры.

В России карточные игры долгое время считались преступлением. Согласно Соборному уложению 1649 года, за игру в карты полагались суровые наказания. Лишь при Петре I отношение к картам стало более терпимым, началось их производство, хотя сам император играл крайне редко.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 декабря в других странах

День смеха — Испания. Испанский аналог Дня дурака совпадает с религиозным Днем святых Невинных Младенцев. Несмотря на печальную библейскую предысторию, связанную с указом царя Ирода, в испанской культуре этот день со временем превратился в праздник шуток, розыгрышей и веселья.

Национальный день шоколадных конфет — США. Праздник посвящен истории шоколадных конфет — от дорогого ручного производства до массовой индустрии, сделавшей сладости доступными для всех. В этот день проходят ярмарки, выставки и фестивали, где можно попробовать самые вкусные и необычные конфеты.

Религиозные праздники 28 декабря

Собор Крымских святых

Праздник был установлен в 1988 году и посвящен святым, чья жизнь и служение были связаны с Крымом. По церковному преданию, христианство на полуостров принес апостол Андрей Первозванный, а позднее здесь проповедовали святой Климент Римский, Кирилл и Мефодий.

Особое значение Крым имеет и в истории крещения Руси — именно здесь, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир. Из современных святых верующие особо почитают святителя Луку (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, жившего в ХХ веке. Собор Крымских святых объединяет память о подвижниках разных эпох, внесших вклад в распространение христианства.

День памяти преподобного Трифона Печенгского

Преподобный Трифон Печенгский, в миру Митрофан, посвятил жизнь проповеди христианства среди саамов на Кольском полуострове. Он основал Троицкий Печенгский монастырь и снискал уважение как мудрый наставник и просветитель.

Он скончался в 1583 году, прожив на севере почти 60 лет. В народной традиции Святого Трифона почитали как покровителя мореходов, поэтому ему молятся о спасении в пути.

День святых Невинных Младенцев Вифлеемских у католиков

Католическая церковь 28 декабря вспоминает младенцев, убитых по приказу царя Ирода. Согласно Евангелию, они стали жертвами его стремления уничтожить младенца Иисуса, которого Ирод считал угрозой своей власти.

Христиане почитают этих детей как мучеников, пострадавших за Христа. В этот день в католических храмах принято благословлять детей и молиться о защите семьи и детства.

Народные праздники и приметы 28 декабря

Трифонов день

В народном календаре 28 декабря — Трифонов день. Его связывали с памятью преподобного Трифона Печенгского и считали важной датой зимнего цикла. Люди говорили, что с этого дня солнце начинает «прибавляться», а свет постепенно побеждает тьму.

Считалось, что морозы на Трифона особенно крепки. Чтобы помочь солнцу прогнать нечистую силу, рано утром выносили на снег горячие угли и проводили обрядовые действия во дворе.

День старались провести в кругу семьи. Ходить по гостям было нежелательно: наши предки верили, что можно унести из дома благополучие и удачу.

Приметы

Какая погода сегодня, таким будет март.

Красная заря предвещает сильные морозы.

Если синицы активно чирикают утром, жди похолодания.

Солнце садится в тучу — к бурану.

Какие исторические события произошли 28 декабря

1065 год — в Лондоне состоялось освящение Вестминстерского аббатства, главной церкви английской монархии.

1869 год — в США Уильям Семпл получил патент на жевательную резинку, положив начало массовому производству этого продукта.

1895 год — немецкий физик Вильгельм Рентген в Вюрцбурге официально объявил об открытии рентгеновских лучей.

1908 год — страшное землетрясение на Сицилии унесло жизни более 75 тысяч человек. Были разрушены города Мессина, Реджо-ди-Калабрия и Пальми. В спасательной операции участвовали российские корабли.

1910 год — на подмосковной фабрике граммофонных пластинок Готлиба Моля, впоследствии ставшей Апрелевским заводом, выпущен первый отечественный граммофонный диск.

1973 год — в Париже началась публикация романа-исследования Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», ставшего одним из самых известных произведений о советской системе лагерей.

Дни рождения и юбилеи 28 декабря

В 1798 году родился Томас Джеймс Хендерсон — английский астроном, известный точными измерениями звездных расстояний.

— английский астроном, известный точными измерениями звездных расстояний. В 1856 году родился Вудро Вильсон — 28-й президент США, возглавлявший страну в годы Первой мировой войны, один из архитекторов Версальской системы.

— 28-й президент США, возглавлявший страну в годы Первой мировой войны, один из архитекторов Версальской системы. В 1882 году родился Артур Эддингтон — английский астрофизик, подтвердивший теорию относительности Эйнштейна экспериментальными наблюдениями.

— английский астрофизик, подтвердивший теорию относительности Эйнштейна экспериментальными наблюдениями. В 1897 году родился Иван Конев — советский полководец, маршал, дважды Герой Советского Союза.

— советский полководец, маршал, дважды Герой Советского Союза. В 1908 году родился Евгений Вучетич — советский скульптор-монументалист, народный художник СССР, создатель ансамбля-памятника воинам Советской Армии в берлинском Трептов-парке, монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане и других известных композиций.

— советский скульптор-монументалист, народный художник СССР, создатель ансамбля-памятника воинам Советской Армии в берлинском Трептов-парке, монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане и других известных композиций. В 1922 году родился Стэн Ли — американский писатель и сценарист, создатель множества культовых персонажей комиксов Marvel.

— американский писатель и сценарист, создатель множества культовых персонажей комиксов Marvel. В 1934 году родилась Мэгги Смит — английская актриса, лауреат двух премий «Оскар», исполнительница роли профессора МакГонагалл в фильмах о Гарри Поттере.

