Кажется, что традиция детских новогодних праздников вроде того, на котором и поменялись местами героини фильма была всегда. Но это не так. Рассказываем, когда в России появились детские рождественские утренники и как они проходили.

Когда появилась традиция дарить детям подарки на Рождество?

В Европе представление о том, что Рождество детский праздник, стало распространяться с появлением в XVI веке протестантских церквей. В Германии и странах Северной Европы появилась традиция дарить детям подарки на Рождество, так как дети непорочное подобие младенца Христа.

Ко времени написания сказки Гофмана о Щелкунчике и Мышином короле Рождество на Западе стало семейным, благостным, в меру веселым торжеством с детскими хороводами вокруг елки, сладостями на ее ветвях и волшебной сказкой, рассказанной под ней.

В императорской России детские рождественские и новогодние утренники появились гораздо позже. Они были введены в декабре 1828 года по инициативе супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны. Она повелела провести детский рождественский праздник для отпрысков императорской семьи, дочерей великого князя Михаила Павловича и детей некоторых аристократов.

В следующие годы эта идея была подхвачена, и детские новогодние праздники прошли уже во многих дворянских семьях. А потом этот обычай распространился на другие сословия.

От крестьянина до аристократа: у всех праздник, но разный

Традиционно взрослые готовились отметить праздник Рождества ночью, вернувшись из церкви после торжественной службы. Если же праздничные приемы и балы назначались на следующие после праздника дни, они все равно происходили в вечернее время. Детей же собирали на праздники в первой половине дня. Поэтому за ними закрепилось название утренников.

Крестьяне и прочие простолюдины

Отдельные детские праздники проводились разве что в семьях самых зажиточных крестьян. Чаще дети были участниками взрослых праздничных событий. Но в Рождество детям уделялось больше внимания. Их старались побаловать, освободить от работы, готовили для них подарки.

В крестьянских семьях подготовка к празднику начиналась рано утром. Дети вставали еще до рассвета, чтобы успеть подготовить наряды: расшитые сарафаны у девочек и нарядные рубахи у мальчиков. Эту одежду готовили для того, чтобы пойти в ней в церковь. После молитвы всей семьей завтракали горячей кашей с медом и свежими постными пирогами, приготовленными накануне.

Утро продолжалось играми на улице. Деревенские ребятишки бегали наперегонки, играли в снежки и катались на санях с горы. Затем взрослые приглашали своих и соседских детей в дом, где устраивали небольшое рождественское представление. В центре него всегда был Вертеп небольшой деревянный ящик, который изображал пещеру, где родился младенец Христос. Ящик имел прорези, по которым водились на палочках куклы волхвов, пастухов с овечками, ангелов, Девы Марии, Иосифа и других персонажей на палочках. С их помощью историю Рождества Христова показывали в виде кукольного театрализованного представления, которое очень нравилось детям.

После этого мог быть небольшой концерт: дети разыгрывали сценки (как правило, на библейские сюжеты). Малыши представляли фрагменты народных сказок. Взрослые рассказывали сказки и рождественские истории. Они дарили детям сладости и небольшие подарки, в том числе игрушки: деревянные каталки, глиняные фигурки и свистульки. Затем все расходились по домам, чтобы красиво одеться к вечерней праздничной службе. Кульминацией праздника становился семейный поход в церковь. Вернувшись, все садились за праздничный стол.

Купцы и мещане

Купцы и зажиточные горожане могли позволить себе устроить настоящий домашний праздник для детей. Дом украшали гирляндами и свечами. На столы стелили новые скатерти, доставали парадные сервизы. Праздничный стол украшали свечами, фруктами и орехами. Салфетки складывали вручную, иногда перевязывали тонкими лентами. В центре стола могла стоять композиция из ветвей, свечей и фруктов.

Мальчики наряжались в красивые праздничные костюмы. Девочки щеголяли в платьях с кружевами и рюшами. За столом подавалась изысканная еда: блины с икрой, пирожные, печенье в форме зверушек, фруктовые напитки, а иногда и мороженое. Особое внимание уделялось развлечениям. Для малышей организовывали конкурсы, лотереи, игры и веселые хороводы. Старших развлекали шарадами, загадками и театральными постановками. Под конец праздника дети получали подарки и сладости.

Девочки получали шкатулки, книги, кукол. Самые зажиточные семьи привозили из Европы чудесных фарфоровых кукол. Для мальчиков — оловянные и вырезанные из дерева солдатики. Были и бумажные: фигуры солдат печатали на больших листах бумаги, потом вырезали и раскрашивали. Дарили также игрушечное оружие, книги, альбомы.

Дворяне и аристократы

Знатные дворяне праздновали Рождество и Новый год особенно пышно. Устраивались грандиозные балы и приемы, куда приглашали знатных гостей и членов императорской фамилии. Дети также принимали участие в торжестве, хотя часто отдельно от взрослых. Специально для младших членов семьи устраивались детские утренники, куда приглашали их сверстников из аристократических семей.

Дом украшался с роскошью: хрустальные люстры переливались всеми цветами радуги, обновляли текстиль, вплоть до портьер, снимали с мягкой мебели чехлы. Доставали фамильные сервизы и столовое серебро.

Традиция наряжать елки в дворянских домах появились в XIX веке, под влиянием немецких традиций. Сначала их ставили не в гостиной, а в детской или столовой. Для украшения использовали свечи в металлических держателях, орехи в золотой фольге, яблоки, пряники, фигурки из теста, самодельные украшения из бумаги и ткани. Стеклянные игрушки появились ближе к концу XIX века и были очень дорогими.

Детский праздник отличался особой роскошью. Мальчики были одеты в нарядные костюмы, украшенные кружевами и оборками, бахромой, пуговицами, бантами. Маленькие девочки щеголяли в дорогих шелковых и атласных платьях. Позже вошли в моду и маскарадные костюмы. В конце XIX века на детских утренниках можно было увидеть девочек в костюмах Пастушки, Шахматной Королевы, Коломбины. Мальчиков одевали в костюмы рыцарей, пажей, царевичей, пиратов и мушкетеров.

Сценарии детских утренников тщательно продумывали, приглашали профессиональных музыкантов. Дети готовили собственные номера: театральные сценки, вокальные партии, игра на музыкальных инструментах, чтение стихов и танцевальные представления. В финале праздника гостей ожидал богатый стол с разнообразными деликатесами и сладостями, среди которых непременно были шоколадные конфеты, пирожные, марципановые фигурки, а иногда и экзотические фрукты.

Главным событием становился бал-маскарад. Каждый ребенок должен был представить публике героя, костюм которого он выбрал. Победители конкурса награждались ценными подарками и памятными медалями. Впрочем, подарки получали все. Они отличались от тех, что получали купеческие дети, лишь ценой и изысканностью. Помимо традиционных игрушек, в XIX веке вошли в моду музыкальные шкатулки, а также механические игрушки: танцующие фигурки, карусели, поезда и пароходы. Мальчикам-подросткам могли подарить также научный прибор для естественнонаучных изысканий, бинокль, подзорную трубу или охотничье ружье.

Несмотря на сословные различия, детские новогодние праздники были важным элементом культуры каждой социальной группы. Организация утренников и масштабы празднования были разными, но общая атмосфера радости, веселья и ожидания добрых чудес объединяла всех.