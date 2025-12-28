В Антарктиде три косатки устроили охоту на пингвина на глазах туристов. Об этом сообщил один из очевидцев случившегося Адам Линдеманн, опубликовав кадры в личном блоге.

Киты на протяжении нескольких минут кружили вокруг птицы, пока она уворачивалась от них. Косатки несколько раз хватали пингвина зубами, но ему каждый раз удавалось вырываться.

В этот момент отдыхающие кричали слова поддержки пингвину, но это ему не помогло. В результате птицы выдохлась, и одна из косаток проглотила ее.

В ночь с 1 на 2 декабря у побережья Португалии, где расположен город Назаре, стая косаток напала на яхту с семьей из Нидерландов на борту, которая направлялась из Лиссабона в Порту. Морские млекопитающие пробили корпус судна, после чего оно начало набирать воду. Голландцам удалось довести корабль до берега, в результате нападения никто не пострадал.

24 сентября у берегов Португалии трое норвежцев на борту яхты Nova Vida столкнулись с агрессивной косаткой. После нескольких ударов хищника о судно они решили попробовать отпугнуть его с помощью уксуса, начав лить его из бутылки прямо в воду. Когда млекопитающее задело руль под лодкой, механизм сломался надвое, из-за чего яхтой стало невозможно управлять.