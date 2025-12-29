29 декабря: что в народе считали хорошей приметой на день Аггея Зимоуказателя

Православные верующие в этот день почитают ветхозаветного пророка Аггея. В народной традиции день называют Аггей Зимоуказатель.

Часто в этот день на деревьях образовывался иней, поэтому в народе говорили, что день добавляет украшений природе к праздникам. Иногда говорили: "Аггей иней сей". Женщины и дети украшали в этот день дома кружевными салфетками, ставили и наряжали елку.

В этот день надо было вести себя скромно: прощать обидчиков и не ссориться по мелочам. Хорошей приметой было, если слетела к дому птица, считалось, что это умершие родственники приходят в образе птицы проведать потомков. Птиц обязательно кормили.

Не надевали в этот день новую обувь, чтобы на праздники не отправиться в далекое путешествие. Нельзя было использовать в этот день гвозди и другие острые предметы. Плохой приметой было присесть на стол, это сулило приближающееся бедствие. Плохой приметой было разговаривать через порог.

Плохой приметой в Аггеев день был пустой кошелек. В него обязательно клали несколько монет, чтобы деньги к рукам целый год липли. Но в этот день деньги не пересчитывали, чтобы не лишиться сбережений.

Ночью на Аггея жгли костры, в которые кидали снежки, и следили за поведением пламени. Если огонь погас, то погода на Святки будет солнечной, но морозной. Если стало сыро и холодно - впереди будут лютые морозы. На окнах появились ледяные узоры - еще две недели будет холодно. Иней на деревьях предсказывал до Крещения мягкую зиму.