Самые загадочные народы Европы: какие тайны они скрывают

Представьте: в современной Европе, где все смешалось в едином котле миграций и глобализации, до сих пор прячутся народы, которые словно застыли во времени. Их языки не имеют родни на континенте, гены хранят следы эпохи неолита, а традиции заставляют учёных разводить руками. Баскский язык — как послание из доиндоевропейского мира, саамы носят в крови сибирскую тайгу, а каготов веками травили без всякой видимой причины. Эти группы — настоящие живые загадки, и наука только начинает их разгадывать.

© globallookpress

Баски

В узкой полосе Пиренеев, между Испанией и Францией, живут баски — народ, чей язык эускара не имеет ни одного родственника в Европе. Около 700 тысяч носителей говорят на нём ежедневно. Генетики из исследований 2015 и 2021 годов в журнале Current Biology выяснили: баски — ближайшие потомки неолитических земледельцев, пришедших на континент 6000–8000 лет назад. Но вот парадокс: в железном веке, примерно 2500 лет назад, они замкнулись в себе. Степные кочевники, римляне, вестготы, арабы — все прошли мимо, почти не оставив генетического следа. Языковой барьер стал стеной: баски женились только на своих, и это сохранило их уникальность. Когда-то их считали прямыми наследниками кроманьонцев — теперь ясно: это просто самая долгая изоляция в Европе.

Саамы

На бескрайних просторах Лапландии, от Норвегии до Кольского полуострова, кочуют саамы — 80–100 тысяч человек, чьи предки пришли с востока тысячи лет назад. Их уральские языки — родня финскому и эстонскому. Но генетика 2018 года в Nature открыла потрясающую деталь: 20–40% их ДНК — от древних сибирских охотников нганасан, мигрировавших 3500–4000 лет назад. Саамы стали уникальной смесью: европейские охотники-собиратели после ледникового периода плюс восточный приток. Оленеводство они освоили около 2500 лет назад — и до сих пор ведут стада по тем же маршрутам. Как им удалось сохранить шаманские бубны, йойк и веру в духов природы в окружении христианских королевств? Это одна из самых стойких культур Арктики.

Сардинцы

Сардиния — настоящий генетический заповедник. 1,6 миллиона жителей острова оказались дальше всех от европейского мейнстрима. Исследования 2020 года в Nature Communications показали: 80% митохондриальных линий уникальны именно для Сардинии. Они ближе всех к земледельцам неолита 6000 лет назад и сохранили сильный след мезолитических охотников-собирателей. Горы и море создали естественный барьер: генетическая разница между соседними долинами в 7–30 раз выше, чем между испанцами и румынами на континенте. В районе Оглиастра нашли максимум древней ДНК — здесь время словно остановилось.

Каготы

В западных Пиренеях, в Гаскони, Беарне и Наварре, веками жили каготы — народ-призрак. С XIII по XIX век их травили, как прокажённых, хотя никаких физических отличий не было: те же католики, те же диалекты, те же лица. Тысячи семей вынуждены были селиться в отдельных кварталах, входить в церковь через низкие двери, носить на одежде красную лапу гуся. Им запрещали большинство профессий — оставляли только плотницкую и кровельную. В храмах — отдельные скамьи и святая вода на длинной лопате, чтобы не касаться. Генетики современных потомков не нашли никаких отличий от соседей. Теории множатся: потомки прокажённых? Сарацин? Готов? Альбигойцев? Или просто ремесленная гильдия, которую конкуренты заклеймили? Стигма пережила века и угасла только после Французской революции. Это один из самых странных случаев социальной ненависти без реальной основы.

Сето

На пограничье Эстонии и России живут сето — около 15 тысяч человек. Их южноэстонский диалект они считают отдельным языком. Православные, но с языческими корнями: каждый год выбирают короля — живого представителя бога плодородия Пеко. Предки бежали сюда от крестовых походов XIII века. Граница XX века разрезала историческую Сетомаа пополам — центр оказался в России. Сето сохранили леэло — полифоническое пение, внесённое в список ЮНЕСКО. Их песни звучат так же, как столетия назад.

Помаки

В Родопских горах Болгарии, Греции и Турции прячутся помаки — 200–300 тысяч болгароязычных мусульман. Ислам они приняли в османское время, но генетика показывает: чистые славяне, просто изолированные в горах. Была ли исламизация насильственной или добровольной — спорят до сих пор. В Болгарии XX века их заставляли менять имена, но фольклор до сих пор смешивает христианские и мусульманские мотивы.

Гагаузы

В молдавской Гагаузии живут 150 тысяч человек, говорящих по-тюркски, но исповедующих православие. Более 20 теорий объясняют их происхождение: огузы? Печенеги? Болгары-турки? Генетика намекает на степи и Анатолию. Главная загадка — как тюркский народ остался христианским в османской империи. Автономию они вырвали в 1994 году после напряжённого конфликта с Кишинёвом.