Бойня на ручье Вундед-Ни: как в США завершилась эпоха Индейских войн

135 лет назад произошёл инцидент, известный в историографии США как Бойня на ручье Вундед-Ни. Это событие завершило многолетний конфликт Соединённых Штатов с народом сиу и Индейские войны в целом. Американская армия уничтожила около трехсот индейцев из племени хункпапа-сиу, значительную часть которых составили женщины и дети. Жертвы не воевали против армии США, но бежали из своей резервации, опасаясь репрессий со стороны правительственных сил. Американские войска догнали их и расстреляли, применив артиллерию. По свидетельствам очевидцев, солдаты целенаправленно убивали женщин с грудными младенцами. За эту «операцию» около двадцати военных удостоились высшей военной награды США — Медали Почёта.

Войны сиу

Масштабное переселение выходцев из Европы на территорию современных США началось в XVII веке. Захват североамериканских земель белыми пришельцами сопровождался вытеснением коренного индейского населения.

К середине XIX столетия белые американцы практически полностью изгнали индейцев из восточных штатов США. Они уничтожили значительную часть коренного населения, а остальных индейцев вынудили переселиться на Великие равнины к западу от реки Миссисипи. Однако нехватка свободных земель заставила власти США вторгнуться и на эти территории.

На Великих равнинах процветала уникальная кочевая культура, её основой была конная охота на бизонов. Местные народы отличались воинственностью и, в отличие от многих индейцев восточной части континента, жители прерий не были настроены уступать землю белым пришельцам.

Одной из самых воинственных и могущественных этнических групп, проживавших на Великих равнинах, были лакота — западная часть народа сиу. Лакота делились на семь племён: оглала, брюле, хункпапа, миннеконжу, сихасапа, итазипчо и оохенунпа. Их восточные сородичи, известные как санти, жили неподалёку, но вне Великих равнин, сочетая кочевничество с земледелием. Санти раньше других сиу стали контактировать с белыми и в середине XIX века оказались запертыми в резервации, лишившись большей части земель. Лакота знали, чего можно ждать от американцев.

В 1849 году власти США разместили военный гарнизон в форте на реке Ларами, чтобы наблюдать за передвижением переселенцев из восточных штатов через Великие равнины на тихоокеанское побережье к открытым золотым месторождениям. Чтобы не обострять отношения с индейцами прерий, правительство США подписало с ними договор, пообещав компенсацию в различных товарах за право передвижения по их территориями, а также — за возведением военных и торговых постов.

В 1854 году, когда группа лакота ожидала выплаты компенсации возле форта Ларами, индеец из сиу убил отставшую от обоза белых переселенцев хромую корову. Один из вождей лакота Атакующий Медведь решил мирно уладить инцидент. Он прибыл в форт и предложил отдать за погибшую корову любую лошадь из своего табуна. Однако находившийся в форте офицер Джон Граттан арестовал виновного и отправился к индейцам в сопровождении вооружённого отряда с гаубицами. Потерпев неудачу, Граттан приказал открыть огонь по лакота, смертельно ранив Атакующего Медведя. Индейцы в ответ обстреляли отряд из луков. Убежать смог только один белый, но и он умер несколько дней спустя от ран, остальные погибли на месте. С этого события историки обычно отсчитывают начало войн сиу с США.

Атакующий Медведь перед смертью умолял соплеменников прекратить конфликт с белыми. Однако вскоре военный отряд разгневанных лакота атаковал американский почтовый дилижанс. Прибывшая на равнины карательная экспедиция в ответ уничтожила одно из стойбищ лакота.

Американцы заключали с сиу и их союзниками один мирный договор за другим, но потом сами же их и нарушали. Гарантировав неприкосновенность тем или иным индейским территориям, граждане США вторгались на них, строя дороги и военные укрепления, создавая фермы, разрабатывая месторождения золота. Карательные акции американской армии против недовольных индейцев сопровождались массовыми убийствами женщин и детей и только сильнее ожесточали лакота.

Военную кампанию 1866—1867 годов, известную как Война Красного Облака, сиу выиграли, вынудив американскую армию отступить и оставить недавно построенные форты. Однако в середине 1870-х начались столкновения индейцев с золотоискателями, наводнившими священные для сиу горы Блэк-Хилз. В ходе новой кампании объединение сиу и их союзников под общим руководством духовного лидера Сидящего Быка уничтожило крупный отряд армии США в Битве при Литл-Бигхорне. Однако дальнейшие карательные операции американцев вынудили сиу капитулировать и уйти в резервации.

Бойня на ручье Вундед-Ни

Военное командование США инициировало кампанию по централизованному уничтожению бизонов, чтобы подорвать основу экономического уклада индейцев прерий. Сиу остались без основного источника средств к существованию. На фоне голода среди сиу стало стремительно расти напряжение.

«Индейцы зависели от правительственных пайков, которые частенько разворовывались чиновниками», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, специалист по истории и этнографии индейцев Великих равнин Глеб Борисов.

В 1880-е пророк Вовока из индейского народа пайютов создал религиозный культ, известный как Пляска Духа. Его последователи исполняли танцы, позволяющие им впадать в транс. По словам Вовоки, при правильном исполнении обрядов великое наводнение должно было смыть с лица земли белых, после чего бизоны вернулись бы, а индейцы восстановили бы свой традиционный образ жизни. Вскоре сторонники Пляски Духов появились и среди лакота.

«Загнанные в резервации индейцы лишились не только пищи, но и важнейших элементов своей материальной и духовной культуры. Родина умирала у них на глазах. Новый культ стал для них последней надеждой», — поделился в разговоре с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Власти США решили, что после Пляски Духа на Великих равнинах могут возобновиться боевые действия, и на всякий случай стали отправлять под замок вождей сиу. При попытке ареста полиция убила духовного лидера лакота Сидящего Быка, который принадлежал к племени хункпапа, и нескольких его сторонников.

После гибели лидера часть сиу-хункпапа запаниковала и, опасаясь репрессий, перекочевала к племени миннеконджу, вождём которых был Пятнистый Лось (другое имя — Большая Нога). Он в своё время воевал против американцев, но затем решил, что гораздо перспективнее жить в мире с властями, перешёл к оседлому образу жизни и одним из первых среди индейцев стал выращивать кукурузу, руководствуясь правительственными стандартами. Однако тяжёлые условия жизни довели племя Пятнистого Лося до отчаяния, и оно присоединилось к Пляске Духа.

Гибель Сидящего Быка напугала миннеконджу. Воспользовавшись приглашением вождя Красного Облака, Пятнистый Лось увёл своё племя и присоединившихся к нему хункпапа в отдалённую резервацию Пайн-Ридж.

К этому времени американская пресса раздула панику вокруг Пляски Духа, вдогонку за людьми Пятнистого Лося бросились войска. 29 декабря 1890 года около 500 американских военных из 7-го кавалерийского полка под командованием Джеймса Форсайта окружили лагерь беглецов.

Форсайт приказал арестовать вождя и отнять у индейцев всё оружие. Это вызвало протесты, так как Пятнистый Лось был тяжело болен, а охота обеспечивала сиу единственный источник существования.

Во время обыска лагеря произошла стычка. По свидетельствам выживших, американцы хотели забрать ружьё у глухого индейца по имени Чёрный Койот. Он не понял, чего от него хотят. При попытке отобрать оружие силой, прозвучал выстрел. Форсайт, не разбираясь в ситуации, приказал расстрелять лагерь с полумёртвыми от усталости людьми из пушек и винтовок. Как отметил Глеб Борисов, к стрельбе привело сочетание трагической случайности с желанием американцев продемонстрировать своё превосходство.

По воспоминаниям очевидцев, мужчин к этому времени уже вывели из лагеря, поэтому первый залп пришёлся по их семьям. Солдаты преследовали женщин, убегавших с детьми на руках, и безжалостно убивали. Воины пытались стрелять в ответ, но их сопротивление было подавлено за несколько минут. По разным данным, от 50 до 150 индейцев смогли убежать. На протяжении нескольких часов в окрестностях Вундед-Ни время от времени происходили перестрелки.

После расправы военные отступили. Из-за сильной пурги на место массового убийства американцы вернулись только через три дня. Армия наняла гражданских, чтобы похоронить мёртвых сиу. Были обнаружены тела 84 мужчин, 44 женщин и 18 детей. По свидетельствам самих военных, на Вундед-Ни погибли около 300 лакота, однако соплеменники унесли часть тел за время непогоды.

Двадцать участников массового убийства получили Медали Почёта — высшую военную награду США. Полковника Форсайта сначала обвинили в тактических ошибках и на время отстранили от исполнения обязанностей, но затем восстановили и повысили до генерал-майора.

«Это был финальный акт физического уничтожения независимого образа жизни народов Великих равнин. События 1890 года напоминают индейцам о жестокости и предательстве со стороны белых», — подчеркнул Егор Лидовской.

По словам экспертов, жестокость американской армии при Вундед-Ни шокировала народы прерий. Массовое убийство стало финальным аккордом конфликта США с сиу и Индейских войн в целом.