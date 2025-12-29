Зачем Крупская просила Сталина похоронить Ленина рядом с любовницей

Личная жизнь Владимира Ленина была похожа на тщательно охраняемый партийный секрет. Но за кулисами революционной борьбы разворачивалась настоящая человеческая драма с двумя главными героинями: верной соратницей Надеждой Крупской и страстной революционеркой Инессой Арманд. Именно это противоречивое наследие определило одну из самых мрачных страниц советской истории — спор о том, как похоронить вождя.

Две музы

Официальный брак Ленина с Крупской был больше похож на прочный политический альянс, чем на романтический союз. «Владимир Ильич мог найти красивее, но умнее и преданнее дела, чем Надежда Константиновна, не было», — вспоминал революционер Глеб Кржижановский. Она была его тенью, архивариусом, стенографисткой и живым щитом.

Но была и другая. Инесса Арманд — харизматичная вдова фабриканта, мать пятерых детей, «женщина-огонь». Их встреча в эмиграции переросла в глубокую связь. Историки до сих пор спорят: была ли это платоническая дружба или страстный роман? Известно, что только с этими двумя женщинами Ленин был на «ты». Александра Коллонтай свидетельствовала: Крупская знала об этой близости и даже собиралась уйти, но Ленин её удержал. Ему, кажется, были нужны обе: одна как фундамент, другая — как вдохновение.

Трагедия, определившая судьбу Ленина

После революции Ленин сделал выбор в пользу официального брака. Арманд, не в силах оставаться рядом, уехала в Париж, продолжая писать ему полные тоски письма: «Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя». В 1920 году её жизнь оборвала холера, подхваченная в командировке на Кавказ. По словам Крупской, на перроне Курского вокзала, встречая гроб, «Володя плакал и смотрел в одну точку». Многие биографы считают, что эта потеря подкосила Ленина не меньше, чем пуля Каплан и прогрессирующая болезнь.

Именно Арманд первой из этой трагической триады упокоилась у Кремлёвской стены. Опеку над её детьми взяла на себя Крупская. Сталин, известный своей неприязнью к вдове Ленина, позже даже бросал ей в лицо угрозу: если будет непокорна, партия назначит «официальной вдовой» Инессу Арманд.

Живее всех

Напряженные отношения Крупской со Сталиным перекинулись и в дебаты по поводу похорон Ленина. Крупская настаивала на том, что Владимир Ильич должен был найти свое упокоение рядом с могилой матери на Волковом кладбище в Петрограде, якобы такова была его воля. Этот факт подтверждает историк-лениновед Аким Арутюнов. В 1970-х годах он беседовал с М.Ф. Фофановой, хозяйкой конспиративной квартиры в Санкт-Петербурге, где скрывался Ленин. Она часто общалась с Крупской и рассказывала, как Надежда Константиновна в последние месяцы жизни Ленина боялась, что Сталин надругается над ним. Со слов Фофановой, Крупская ей пересказала фразу, брошенную Лениным незадолго до смерти: «Надюша, очень прошу, постарайтесь с Маняшей сделать все, чтобы меня похоронили рядом с мамой».

После того, как тело Ленина доставили из Горок в Москву, Крупская озвучила Сталину желание Ленина быть похороненным рядом с матерью, однако генсек ЦК ВКП(б) ответил, что Ленин теперь принадлежит партии и ей решать, где должен найти свое последнее пристанище вождь мирового пролетариата. В итоге Крупская, уставшая бороться, выразила желание, чтобы Владимир Ильич упокоился на мемориальном кладбище у Кремлевской стены рядом с могилой Инессы Арманд.

В Российском Центре хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) сохранился документ, в котором Надежда Константиновна делилась этой мыслью. В письме к дочери Инессы Арманд Крупская писала: «Его надо похоронить с товарищами; вместе под Красной (Кремлевской) стеной пусть лежат». Однако для Ленина уже была уготована иная участь.

В эти дни в адрес членов партии большевиков от трудящихся стали поступать письма с просьбой сохранить тело Ильича, чтобы как можно больше людей смогли с ним проститься. Так возникла идея бальзамирования тела вождя. Не все в руководстве ЦК ее поддержали. К примеру, Троцкий писал, что «сама идея сделать из останков мощи угодника нового времени не имеет ничего общего с марксизмом и вообще безумна». Даже Клим Ворошилов, один из ближайших к Сталину людей, говорил, что нехорошо в атеистической стране возводить новые культы.

Максимум на что согласилась Крупская и те, кто ее поддерживал, так это на временное сохранение тела. Но несмотря на то, что противников мумификации Ленина было больше и идея его захоронения у Кремлевской стены признавалась наиболее целесообразной, запросы трудящихся масс оказали решающее значение в принятии окончательного решения. Для увековечивания останков основателя первого в мире социалистического государства уже полным ходом разрабатывался проект мавзолея.

Сегодня некоторые историки полагают, что категорического неприятия идеи захоронения Ленина в мавзолее у Надежды Константиновны не было. Секретарь Крупской, Вера Дридзо, вспоминала, как верный друг и сподвижница вождя дожидалась момента, когда усыпальницу покинут люди и на несколько часов уединялась с дорогим ей Ильичом. Крупская как-то обмолвилась профессору Борису Збарскому, занимавшемуся бальзамированием Ленина: «Он все такой же, а я так старею». В 1939 году прах Надежды Константиновны Крупской был захоронен у Кремлевской стены рядом с мавзолеем и недалеко от места погребения Инессы Арманд.