Незваный гость: как СССР «вторгся» в Бельгию

Иногда обычный контрольный вылет может обернуться событием, которое войдет в анналы истории боевой авиации. Именно так произошло 4 июля 1989 года, когда полковник Николай Скуридин отправился в рутинный полет на истребителе МиГ-23М. Этот день стал для него 528-м часом налета на данной модели, но вместо плановой тренировки началась одна из самых невероятных авиационных эпопей холодной войны. Истребитель, оставшийся без пилота, самостоятельно преодолел почти тысячу километров, заставив по тревоге подняться силы НАТО.

Роковая секунда после взлета

Для опытного летчика 1-го класса, начальника политотдела авиадивизии, это был первый полет после отпуска — стандартная процедура для восстановления навыков. Первый вылет прошел штатно, но второй, начавшийся с аэродрома Багич в Польше, прервался уже на 41-й секунде. Скуридин услышал хлопок, почувствовал падение тяги и, решив, что двигатель отказал, катапультировался, получив легкую травму руки. Наземные службы, получив его доклад, сочли, что самолет упал в Балтийское море.

Однако машина, оставшись без пилота, продолжила полет. Каким-то образом двигатель снова заработал. Включилась система автопилота, и «призрачный» МиГ, вместо того чтобы падать, начал набирать высоту, держа курс строго на запад.

Незваный гость в небе Европы

Благодаря работающей системе опознавания «свой-чужой» самолет беспрепятственно пересек воздушное пространство ГДР. Тревогу в НАТО забили лишь когда он приблизился к границе ФРГ. На перехват с голландской базы поднялись два американских F-15.

«Это было невероятно: прямо перед тобой МиГ-23, точно такой, как на учебных плакатах. Но теперь всё по-настоящему. Почему он один?» — вспоминал позже командир звена капитан Билл Мерфи.

Летчикам с трудом удалось убедить командование, что советский истребитель летит пустым — фонарь кабины был сорван. Получив приказ только на сопровождение (стрелять запретили из-за риска падения обломков на населенные пункты), F-15 сопровождали «беглеца» над территорией Западной Германии, Нидерландов и Бельгии.

Трагическая развязка

Угроза того, что неуправляемая машина рухнет на город, становилась все реальнее. Прямо по курсу лежал французский Лилль. Однако топлива у МиГа хватило лишь до бельгийской деревни Беллегем. Там, в 15 километрах от границы с Францией, истребитель рухнул на ферму, оборвав жизнь 19-летнего местного жителя Вима Деларе.

Инцидент без скандала, но и без ответа

СССР оперативно взял на себя ответственность, выплатил Бельгии компенсацию за ущерб в размере 685 тысяч долларов, советский посол лично извинился за катастрофу, а Николай Скуридин выразил соболезнования семье погибшего. К тому же жертвовать начавшейся разрядкой между Востоком и Западом явно не хотела ни одна из сторон.

В то же время в самом инциденте оказалось немало любопытных деталей. Так, от взлёта до падения, без пилота, МиГ-23М пролетел аж 901 километр. Как объяснял потом произошедшее маршал авиации Евгений Шапошников, свою роль сыграло отсутствие вооружения и само строение самолёта, который «не продирается сквозь воздух, а действительно летит».

«И всё-таки мы сами удивлены тем расстоянием, какое он сумел пройти. Дальность оказалась выше, чем предполагали, — приводит его слова Газета.ру. — Случай, по нашим данным, в истории боевой авиации, уникальный».

Уникальный, но не единичный. Интернет-энциклопедия приводит как минимум семь подобных примеров, два из которых произошли с одной и той же моделью самолёта – Су-9. Впрочем, причина «перехода в автономный режим» в каждом из них разная. В случае же МиГ-23М её так и не удалось выяснить, хотя в ходе расследования обнаружилось, что за последний год двигатель самолёта пять раз был в ремонте.