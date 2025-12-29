Какой амулет защищал сбежавшего из СССР йога-диссидента

В декабре 1974 года научный круиз лайнера «Советский Союз» обернулся одной из самых дерзких попыток побега из СССР. Его совершил океанолог Станислав Курилов, прыгнув за борт в открытый океан. В рискованное плавание к свободе он взял минимум снаряжения — но не забыл самодельный амулет, который, как верил, защитит его от акул.

Йог, диссидент, мечтатель

Карьера Станислава (Славы) Курилова в советской науке складывалась успешно: он работал в престижном Институте океанологии в Ленинграде. Но душа рвалась за горизонт. Увлечение йогой (по самиздатовским пособиям), диссидентские взгляды и пример сестры, уехавшей на Запад, укрепляли желание вырваться. Шанс представился, когда Курилов увидел рекламу круиза в Тихом океане без захода в иностранные порты — а значит, и без выездной визы. Это был билет в один конец.

Трое суток в открытом океане

В ночь на 13 декабря 1974 года, выбрав момент, Курилов прыгнул с кормы лайнера в черные воды океана. Его расчёт был точен: от маршрута судна до филиппинского острова Сиаргао — около 100 км. Без еды и воды, ориентируясь только по звёздам, он плыл трое суток. Его спасали выносливость, навыки подводного плавания и умение впадать в состояние йогической медитации, чтобы экономить силы. На берегу его обнаружили местные жители. После допросов филиппинскими властями Курилова отправили в Канаду, где он получил политическое убежище.

Снаряжение беглеца: ласты, маска и «щит Давида»

Подготовка к побегу была аскетичной. В своих мемуарах «Один в океане» Курилов писал, что взял лишь ласты, маску, трубку, несколько пар носков (для защиты от рифов) и платок для перевязки. От компаса и спасательного жилета он сознательно отказался: первый заменяло знание звёздного неба, второй — замедлял бы движение.

Но в этот минималистичный набор попал необычный предмет — амулет от акул. Ещё в Ленинграде, пользуясь самиздатовским переводом «Книги царя Соломона», Курилов изготовил шестиконечную звезду — «щит Давида». Этот «щит», как полагал Курилов, должен был защищать его от акул, а также прочих опасностей, которые могли подстерегать его в океане. Однако действие амулета было ограничено и составляло всего одни сутки. А ведь в водах Тихого океана Станиславу Васильевичу пришлось провести втрое дольше.

Когда Курилов наконец добрался до острова, его встретили туземцы. Среди них нашлась девочка-подросток, которая немного говорила по-английски. После установления контакта филиппинцы поинтересовались у пришельца, как тому удалось уберечься от акул. Тогда Станислав и показал свой амулет. Туземцы ему охотно поверили и больше вопросов на эту тему не задавали. Однако Курилову суждено было погибнуть в воде. Он так и не сумел устроиться в Канаде, поэтому перебрался в Израиль, где начал работать по специальности. 29 января 1998 года Слава Курилов погиб во время подводных исследований на озере Кинерет. Если верить М.Я. Майстровскому, автору издания «Израиль», в тот роковой день Курилов проверял работу приборов и запутался в рыбацких сетях.