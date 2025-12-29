Самый умный человек планеты заявил о возвращении Иисуса на Землю

Человек, чей интеллект превосходит Эйнштейна и Хокинга вместе взятых, сделал громкое признание. И оно касается каждого из нас. Ёнхун смог математически доказать то, что является, наверное, самой большой загадкой во Вселенной, то, во что было принято безоговорочно верить или яростно отвергать.

Его зовут Ким Ёнхун, ему всего 36 лет, и он живет в Южной Корее. С виду ничем не примечательный молодой человек, который, тем не менее, обладает разумом, способным затмить самых блестящих ученых нашей эпохи. Всемирный совет по интеллектуальному спорту зафиксировал феноменальный результат: показатель IQ Кима достиг отметки в 276 баллов. Планета еще не видела таких цифр.

Чтобы понять масштаб, достаточно небольшого сравнения. Результат от 140 баллов уже позволяет говорить о гениальности. Легендарные умы — Эйнштейн, Хокинг — демонстрировали примерно 160. А здесь речь идет о 276. Число, которое ставит под вопрос наши представления о границах человеческого мышления.

Но Ким — это не просто обладатель выдающихся умственных способностей. За его плечами карьера исследователя в сфере искусственного интеллекта, предпринимательский опыт и диплом теолога престижного Сеульского университета Енсей. Казалось бы, человек науки должен оперировать исключительно данными, расчетами и холодной логикой. Реальность оказалась иной.

Вернется через 10 лет?

Совсем недавно социальные сети Кима пополнились постом, лаконичным до предела. Буквально пара фраз мгновенно разошлась по всему цифровому пространству. Гений заявил о стопроцентной реальности Бога и божественной природе Иисуса.

Без полутонов, без академических оговорок и осторожных формулировок. Человек с самым развитым интеллектом на планете говорит об этом как о бесспорной данности. Более того, южнокорейский ученый убежден в прямой связи между верой в Иисуса и развитием умственных способностей, творческого потенциала и жизненного успеха.

Однако самое смелое утверждение гения касается грядущих событий. Согласно его расчетам, возвращение Иисуса на Землю произойдет в течение ближайшего десятилетия. Прогноз, который заставил миллионы людей всерьез задуматься о будущем.

Три математических доказательства Бога

Ким не стал ограничиваться эмоциональными декларациями. Он взялся обосновать свою точку зрения через призму точных наук. Короткий ролик на YouTube, быстро ставший вирусным, содержит три аргумента, поданных предельно доступно.

Первое рассуждение основано на принципах геометрии. Невозможно провести линию без исходной точки на плоскости. Любая попытка начертить что-либо требует начала, первого касания. Аналогичная логика применима к бытию в целом, считает исследователь. Отсутствие стартовой точки означало бы невозможность возникновения чего-либо. Наличие Вселенной и жизни однозначно указывает на существование того самого изначального импульса, запустившего цепь событий.

Следующий довод касается природы времени и бесконечности. Концепция бесконечного прошлого содержит логическое противоречие, объясняет ученый. Если временная линия уходила бы в прошлое без конца, настоящий момент просто не мог бы наступить. Ситуация напоминает попытку завершить обратный отсчет к нулю, стартовав из бездны отрицательных чисел — математически абсурдную задачу.

Третье доказательство строится на законах арифметики. Бесконечное умножение на единицу не породит ничего нового — результат останется неизменным. Следовательно, превращение простейших форм материи во все многообразие наблюдаемой реальности требовало вмешательства мощной внешней силы, способной не просто поддерживать, но и преумножать сложность.

«Единственное объяснение, которое подходит ко всем трем, — это первопричина, с которой все начинается. Необходимая, могущественная, вневременная и разумная. И это именно то, что мы имеем в виду, когда говорим, что Бог существует».

Иисус умнее всех?

Южнокорейский исследователь идет еще дальше в своих утверждениях. Его страницы в социальных сетях регулярно пополняются тезисами о том, что Иисус превосходил всех когда-либо живших людей по уровню интеллекта. Причем речь не о незначительном преимуществе — о радикальном разрыве.

Ким категоричен: ни физик-теоретик Эйнштейн, ни основоположник классической механики Ньютон не могут сравниться с разумом Иисуса. По мнению обладателя рекордного IQ, именно Христос остается непревзойденным интеллектуалом в истории человечества.

Подобные заявления из уст человека, превосходящего всех живущих по измеримым когнитивным параметрам, обретают особую весомость. В конце концов, если кто-то и может судить об уровне интеллекта, так это тот, кто находится на вершине этой иерархии.

Другие гении тоже знают что-то такое?

Интересно, что Ким оказался не единственным сверходаренным человеком, взявшимся за осмысление метафизических вопросов. За океаном, в Соединенных Штатах, живет — Крис Лэнган, владелец конного ранчо с показателем интеллекта в диапазоне 190-210 баллов. Этот человек создал собственную концептуальную модель, названную им когнитивно-теоретической моделью Вселенной.

В рамках этой системы взглядов смерть представляет собой не финал, а трансформацию. Сознание человека не прекращает существование, а переходит в иную форму бытия, в измерение, недоступное нам в физическом состоянии. При этом традиционные представления о рае и аде Лэнган считает чрезмерно упрощенными — реальность загробного мира значительно сложнее и многограннее.

Ким разделяет эти воззрения и развивает их дальше. Он указывает на то, что если реальность представляет собой лишь часть более масштабной системы, то физическая смерть становится просто переходным этапом. Традиционная наука фиксирует прекращение работы мозга как конец сознания, однако квантовая физика предлагает иную перспективу: информация не исчезает бесследно, она лишь меняет свою форму. Если рассматривать человеческое сознание как квантовую информацию, логично предположить его сохранение даже после распада физической оболочки.

Что это всё значит?

Случайно ли люди с наиболее развитым интеллектом приходят к схожим выводам о существовании высшей реальности? Или их умственные способности действительно открывают доступ к пониманию, недоступному большинству? Ответы на эти вопросы остаются предметом дискуссий.

Разумеется, позиция Кима находит как сторонников, так и оппонентов. Научное и философское сообщество продолжает полемику о божественном начале, и этот спор едва ли когда-нибудь завершится окончательным вердиктом. Однако сам факт столь уверенного заявления от человека с беспрецедентным коэффициентом интеллекта побуждает миллионы людей по всему миру пересмотреть свои взгляды.

Возможно, главная ценность подобных высказываний заключается именно в этом — они разрушают комфорт готовых решений. Они провоцируют вопросы, стимулируют поиск, запускают процесс осмысления. И совершенно неважно, разделяете ли вы убеждения Кима Ёнхуна или категорически с ним не согласны — его слова точно не позволят остаться безучастным наблюдателем.

