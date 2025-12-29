Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе

В европейском аэропорту дикие кабаны заполонили взлетно-посадочную полосу и парализовали работу гавани. Об этом сообщает Euro Weekly News.

По данным издания, инцидент произошел в авиагавани испанского города Ла-Корунья 27 декабря. Два самолета перенаправили на запасные аэродромы, а некоторые рейсы смогли вылететь лишь через час. Аэропорт оставался закрытым почти два часа, пока кабанов не удалось отогнать.

При этом периметр воздушной гавани огражден проволокой, поэтому неизвестно, как животные пробрались на территорию.

Ранее собака на взлетно-посадочной полосе сорвала посадку пассажирского самолета авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска.