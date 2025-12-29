Как в СССР для казни подростка ввели в УК специальную статью

В официальной судебной истории СССР Аркадий Нейланд, расстрелянный в 1964 году, считается единственным несовершеннолетним, приговоренным к высшей мере наказания. Однако эта запись в анналах права омрачена более ранними трагедиями: в списках расстрелянных в 1930-е годы на Бутовском полигоне значатся имена «шпионов» и «антисоветчиков» 13-14 лет. Поэтому дело Нейланда — скорее, исключительный случай для хрущевской эпохи, резко изменивший сам подход закона к подростковой преступности.

Хроника одного убийства

В конце января 1964 года 15-летний Аркадий Нейланд, взяв топор и представившись почтальоном, проник в квартиру на ленинградской улице Сестрорецкой. Там он жестоко убил 37-летнюю Ларису Купрееву и ее трехлетнего сына Георгия. Целью были деньги для побега. Добычей стали 57 рублей, одежда и фотоаппарат «Зоркий», которым подросток на месте сделал снимки своей жертвы. Перед уходом он открыл газ на плите и поджег квартиру.

Раскрытие этого жестокого преступления стало делом чести для всей ленинградской милиции. Нейланда задержали через несколько дней в Сухуми и доставили в знаменитые «Кресты». Следствие и суд прошли в рекордные сроки: уже 23 марта 1964 года был вынесен смертный приговор, приведенный в исполнение 11 августа.

Закон, написанный «под дело»

На момент преступления Уголовный кодекс РСФСР 1960 года запрещал применять расстрел к лицам моложе 18 лет. Однако дело Нейланда спровоцировало беспрецедентную законодательную реакцию. Менее чем через три недели после убийства Президиум Верховного Совета СССР спешно принял постановление, разрешавшее казнить несовершеннолетних. Хотя формально новый закон не имел обратной силы, для Нейланда сделали исключение. Его казнь должна была стать суровым уроком для всей страны в рамках кампании по борьбе с подростковой преступностью.

Нестыковки в деле

Историк Алексей Кузнецов утверждает, что информации о судебных заседаниях по делу Нейланда очень мало, у исследователей данной темы есть вопросы по сбору и анализу доказательной базы по данному уголовному делу. Разнятся даты задержания Нейланда – то ли январь, то ли март. Частичное признание вины подследственным тоже вызывает вопросы – что именно он признал, а что нет – никаких подробностей по поводу этого не зафиксировано.

Примечательно, что вместе с Аркадием Нейландом судили еще и 21-летнего Виталия Нестерова, который проходил по делу в качестве пособника подростка (Нестеров получил 6 лет колонии). В приговоре сказано, что в конце 1963 года Нейланд, бросивший работу на ленинградском заводе, занимался разбоем, кражами и грабежами, в том числе вместе с Нестеровым и еще одним несовершеннолетним Кубаровым. Более того, судя по материалам следствия, в январе 1964 года Нейланда задержали за совершение серии преступлений, но он сумел выйти из здания прокуратуры и скрылся.

Исходя из документов уголовного дела, подросток ступил на преступный путь с 13 лет, не раз сбегал от родителей. Последнее, самое жестокое свое преступление он совершил с целью раздобыть денег для совершения очередного побега.

Его проверяли на вменяемость, и сочли, что и в момент совершения убийства, и потом Аркадий Нейланд был психически адекватен. Нейланд подал ходатайство о помиловании, но оно было отклонено. Есть версия, что за этим делом следил лично Никита Хрущев, и именно по его приказу был утвержден смертный приговор.