Юноша воссоединился с родной семьей спустя 21 год после похищения

Житель Китая Пэн Цунцун воссоединился с родной семьей спустя 21 год после того, как его похитили и продали незнакомцам. Об этом пишет South China Morning Post.

Цунцун пропал в провинции Цзянси, когда ему было всего четыре года. Его родители почти сразу сообщили о его исчезновении и организовали поиски, но найти ребенка по горячим следам не удалось.

Цунцуна воспитала пара, живущая в провинции Цзянсу. Приемные родители дали ему имя Чжан Кунь. Из-за малого возраста он забыл настоящих родителей и искренне верил новым.

В декабре 2024 года биологические родители нашли Цунцуна с помощью ДНК-теста. Родители и две старшие сестры ждали его в Пекине, куда он и отправился. Они показали юноше тот самый рынок, где его украли, провели по тем местам, где он гулял в детстве, а потом отвезли в Цзянси. Там его тепло встретили другие родственники.

В Цзянсу у юноши осталась работа, друзья, машина и дом. Однако, узнав правду, он не захотел общаться с приемными родителями, бросил все и переехал к настоящим родственникам в Цзянси.

Некоторые китайские СМИ писали, что приемные родители Цунцуна намеренно купили его у похитителей. Юноша не комментировал это публично. Тем не менее известно, что он разорвал с ними все связи.

Сейчас 26-летний Цунцун старается как можно больше времени проводить с родными, чтобы наверстать упущенное время.

