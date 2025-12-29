История стеклянных елочных игрушек

С каждым годом винтажные стеклянные елочные игрушки выбирают все больше людей. Их ценят коллекционеры и те, кто стремится создать дома особую праздничную атмосферу. Эти хрупкие изделия хранят в себе не только красоту, но и многовековую историю.

Родиной стеклянных елочных украшений является Германия. Первые из них появились в конце XVIII века в городке Лауша, знаменитом своими стекольными традициями. Уже к 1847 году местные мастера наладили экспорт хрупких шаров и фигурок по всей Европе. До этого елки украшали в основном деревянными и металлическими изделиями, отмечает канал REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА.

В Россию эти диковинки завезли из Германии и Чехии на рубеже XIX–XX веков. Изначально они были доступны для аристократов и купцов. Однако позднее в стране открылись собственные производства. Например, завод в Санкт-Петербурге начал работу уже в 1910 году.

По-настоящему популярными стеклянные елочные украшения стали в годы СССР. В 1930-е годы производство стало массовым благодаря Старорусскому, Гжельскому и Верхневолжскому заводам. К 1950-м игрушки для елки прочно вошли в праздничный обиход, став символом Нового года для миллионов семей.

Ассортимент форм был невероятно богат. Классические шары, покрытые серебряной или золотой мишурой. Сияющие звезды для макушки елки. Фигурки животных. Яблоки, виноград и клубника как символы изобилия. Ангелы с тонкими крыльями, колокольчики, сказочные персонажи и даже миниатюрные рождественские сцены.

Изготовление елочных украшений было сложным ручным трудом. Стекло разогревали в печи, выдували в формы, а затем расписывали вручную, покрывая блестками и тонкими слоями серебра. К концу XX века интерес к винтажным украшениям возродился. Сегодня старинные игрушки коллекционеры собирают по всему миру или ищут на аукционах.

В этом году советские винтажные игрушки стали еще более популярными Особенно россияне любят украшения ручной работы, а также гирлянды из сушек и баранок. Самым модным в этом году считается «русский стиль».

Кстати, повесьте дома разные гирлянды. Они сделают ваш дом по-настоящему уютным. Одна теплая гирлянда с мягким желтым светом заменить всю собой целую елку. Украсьте ими окно, открытые полки, изголовье кровати или разложите на журнальном столе, писал «ГлагоL».