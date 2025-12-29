Между жизнью и смертью: невероятная история спасения Куклачева

В прошлом году легендарный дрессировщик оказался на грани жизни и смерти. Прямо с концерта его увезли в больницу, где провели сложнейшую операцию.

76-летний Юрий Куклачев поделился деталями своего чудесного спасения после тяжелого инфаркта. В откровенном интервью изданию KP.RU известный циркач восстановил хронологию событий, которые едва не стали для него фатальными. Он подробно описал героические усилия врачей, сумевших вернуть его к жизни.

Операция на сердце проходила в необычных условиях: Юрий находился в сознании и мог общаться с хирургом. Его состояние было настолько сложным, что обычные медицинские методы уже не давали результата. Кардиохирургу пришлось принимать нестандартные решения и действовать вопреки протоколам.

По ходу вмешательства возникли серьезные осложнения. У Куклачева начался кардиологический шок и опасное тромбообразование. Уровень кислорода в крови упал до критической отметки в 50 процентов. В этот момент врач обратился к артисту с просьбой помочь своему телу и начать активно дышать.

«И я начинаю мелко, дробно работать низом диафрагмы — и поднял сатурацию. Это меня из могилы вытащило», — вспоминает Юрий.

Напомним, проблемы со здоровьем настигли Куклачева в апреле 2024 года. Это случилось сразу после его юбилейного концерта. Прямо из зала артиста экстренно доставили в медицинское учреждение. Юрий был в крайне тяжелом состоянии.