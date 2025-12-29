Мать и дочь приютили бездомную собаку и спасли себе жизнь

Жительница штата Флорида, США, Джой Робертс и ее дочь Хизер Белливо спаслись из горящего автодома благодаря собаке. Об этом сообщает WPTV.

Пожар в доме на колесах начался ночью. По словам Белливо, они с матерью не проснулись бы, если бы не их собака по кличке Уайли. Она разбудила женщин, и они выбежали на улицу. Белливо уверена, что полминуты промедления могли стоить им жизни.

Оказалось, что раньше Уайли была бездомной собакой. Мать и дочь когда-то приютили ее. Неравнодушные люди уже собрали для собаки корм, игрушки и лежанку.

Пожар полностью уничтожил дом Робертс и Белливо. Большинство их вещей сгорели. Целыми остались только подарки, которые Робертс подготовила для внуков на Рождество.

«Я не могу объяснить это иначе — это просто еще одно чудо. Думаю, у нас был вечер чудес, ночь чудес», — заявила женщина.

Хоть Робертс и Белливо остались без дома, они не расстраиваются, поскольку остались живы. Они решили остановиться в отеле, пока не найдут новое постоянное жилье.

Ранее сообщалось, что в американском городе Кенневик пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Мужчина и женщина выбрались из дома через окно, взяв питомца с собой.