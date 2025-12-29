В Венеции продается дворец с 500-летней трагической историей

В Венеции выставлен на продажу исторический дворец Ка'Дарио (Ca'Dario). Недвижимость считается "проклятой", так как за 546 лет несколько владельцев встретили трагический конец. Тем не менее в сохранение здания вкладывались постоянные средства, сообщает портал msn.com.

Ка'Дарио продавался еще в 2024 году, но впоследствии был снят с продажи. Теперь он снова указан на веб-сайте элитной брокерской компании Angel&Völkers. В настоящее время владельцем является крупная американская корпорация.

В проспекте риелтора говорится, что каждый уголок этого дворца отражает искусство, историю и культуру города. На протяжении веков он был мостом между Востоком и Западом.

Продавцы уверяют, что это благородная резиденция с глубокими корнями и светлым будущим. Однако за 546 лет некоторые владельцы серьезно пострадали. Дочь Джованни Дарио покончила жизнь самоубийством после экономического краха своего мужа, ее муж был зарезан. Их сын погиб в засаде на Крите. В 1970-х годах владелец Конте Джордано делле Ланце умер после удара вазы или статуи по голове.

Построенный в 1489 году Джованни Дарио, венецианским послом при дворе султана Мехмеда II, Ка'Дарио считается архитектурным шедевром. Здание расположено в районе Сестьере-Дорсодуро, между церковью Санта-Мария-делла-Салюте и площадью Сан-Марко. Он состоит из двух этажей, великолепно украшенной лестницы, библиотеки, служебных апартаментов и панорамной террасы. Общая площадь составляет 1055 квадратных метров с девятью спальнями и восемью ванными комнатами. Цена продажи не была названа.