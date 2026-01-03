Слухи, положившие начало массовым кровопролитиям

Во времена, когда наука только зарождалась, пустоту заполнял человеческий страх. В сложное время общественное сознание искало простые ответы на глобальные вопросы: кто виноват, почему это происходит и кого нужно наказать, чтобы вернуть порядок. Именно так рождались коллективные иллюзии, способные превращать целые города в арену насилия и массовой истерии.

© Thomas Faull/iStock.com

Особенно ярко этот механизм проявлялся во времена эпидемий и социальных кризисов. В таких условиях люди были готовы поверить в заговоры, мистику и намеренное зло со стороны соседей, врачей или представителей иных общин. О том, как и когда дезинформация становились оружием массового уничтожения, читайте в материале «‎Рамблера».

Страсбург, 1349 год

Во время пандемии Черной смерти, охватившей Европу в XIV веке, Страсбург оказался одним из городов, где коллективный страх перерос в организованное насилие. Эпидемия уносила тысячи жизней, и медицина того времени не могла объяснить причины болезни. Вакуум знаний стремительно заполнялся догадками, домыслами и обвинениями.

Наиболее живучей стала версия о «заговоре отравителей», якобы намеренно заражающих колодцы. Эта идея распространялась устно — через рынки, церкви, постоялые дворы — и вскоре приобрела форму «очевидного знания». Жертвами обвинений стали еврейские общины, которые веками существовали обособленно и потому легко превращались в мишень коллективной паранойи.

В феврале 1349 года в Страсбурге была проведена одна из самых масштабных казней: сотни людей были сожжены заживо или изгнаны из города. Примечательно, что решение принималось не стихийно, а при участии городских властей — под давлением общественного настроения. Историки подчеркивают: ни одного доказательства отравления найдено не было, но слепой страх оказалась сильнее рациональных доводов, и именно поэтому слух стал легитимным основанием для убийства.

Милан, XVII век

Спустя три столетия аналогичный механизм сработал в Милане во время эпидемии чумы 1630 года. В городе распространилось убеждение, что существуют так называемые унтори — люди, якобы намеренно смазывающие стены, дверные ручки и скамьи «чумной мазью».

«Дело о ядах»: многочисленные отравления, которые потрясли Париж

Исторические документы показывают, что обвинения чаще всего были безосновательны: достаточно было слуха или доноса. Под пытками люди «признавались» в несуществующих преступлениях, подтверждая теории следствия. Судебные решения выносились быстро, а казни носили показательный характер. Это должно было, по замыслу властей, успокоить народ, но на деле лишь укрепляло веру в миф о тайных вредителях.

Парадокс заключался в том, что власти сами становились заложниками созданного мифа: отказ признавать существование «мазальщиков» воспринимался как соучастие. Таким образом, слух не просто разрушал общественные связи — он подменял собой систему правосудия.

Москва, 1771 год

Чумной бунт в Москве стал одним из самых трагических эпизодов в истории Российской империи. Эпидемия пришла на фоне войн, нехватки продовольствия и недоверия к государству. Население не понимало, почему вводятся карантины, закрываются храмы и ограничивается передвижение. В отсутствие научного объяснения болезнь воспринималась как кара или заговор.

Особенно опасным стало распространение слухов о том, что власти намеренно «травят» народ или скрывают правду. В народном сознании возник образ «врагов внутри» — врачей, чиновников, священников. Когда архиепископ Амвросий распорядился убрать икону, у которой собирались толпы, это было воспринято как святотатство. Толпа ворвалась в монастырь и растерзала его.

Историки подчеркивают: бунт был не просто вспышкой гнева, а следствием системного недоверия, подпитываемого слухами. Люди действовали в целях самозащиты, не осознавая, что именно их действия ускоряют распространение болезни и разрушают социальный порядок.

Общий вывод, к которому приходят историки: слухи в условиях неопределенности работают как социальное оружие. Они упрощают сложную реальность, создают четкое деление на «своих» и «врагов» и дают иллюзию контроля, которая приносит психологическое облегчение. Но цена этого упрощения всегда высока: человеческие жизни, разрушенные сообщества, годы страха и недоверия.

Ранее мы рассказывали о самой жуткой профессии в истории — пожирателе грехов.