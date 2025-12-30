Случайный денежный перевод привел мужчину в тюрьму

В Сингапуре молодой мужчина присвоил случайно переведенные ему на счет девять тысяч сингапурских долларов (544 тысячи рублей) и попал в тюрьму на 12 недель. Об этом сообщает Mothership.

Перевод поступил на счет 27-летнего Мохамеда Башира Ханифа Мохамеда 10 ноября 2023 года от Наньянского технологического университета. Через 11 дней, когда об ошибке сотрудника бухгалтерии стало известно, администрация вуза направила Мохамеду официальное письмо с просьбой вернуть деньги. Сингапурец ответил, что давно не пользуется тем счетом и у него нет к нему доступа.

Однако, как выяснили следователи, Мохамед снял полученные деньги и потратил их на покупки и оплату номера в отеле. Мужчину арестовали в октябре 2025 года. Он признался в преступлении. Мохамед рассказал, что живет с женой в съемной квартире и испытывает постоянные финансовые трудности. Ему грозило до двух лет тюрьмы, однако в итоге суд вынес значительно более мягкий приговор.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании провел рождественские праздники в тюрьме за серию краж из супермаркетов. Он похитил из магазинов 65 кусков сыра и шоколад.