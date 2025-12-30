Женщина неожиданно разбогатела в день рождения дочери

В США жительница штата Северная Каролина сорвала джекпот лотереи в день рождения дочери и выиграла 162 тысячи долларов (12,7 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Линда Роджерс из города Дентон рассказала, что заехала на заправку и купила лотерейный билет розыгрыша 10X The Cash Fast Play за два доллара (158 рублей) за день до дня рождения дочери 20 декабря. На следующий день женщина проверила билет и выяснила, что разбогатела.

«Это настоящее благословение. Я мечтала о таком выигрыше. Он изменил мою жизнь», — сказала американка о неожиданном выигрыше. Роджерс добавила, что потратит свалившиеся на нее деньги на покупку нового автомобиля, а остатком поделится с родными.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал второй крупнейший в истории лотерейный джекпот. Мужчина из штата Арканзас выиграл 1,817 миллиарда долларов (примерно 143 миллиарда рублей).