Девушку возмутила камера слежения в примерочной кабинке торгового центра

Жительница Петербурга пожаловалась на видеокамеру в примерочной в одном из ТЦ. Девушка сначала не посчитала это проблемой, но, загуглив тип камеры, поняла, что она может вращаться во все стороны. Теперь она намерена жаловаться руководству магазина.

Жительница Петербурга опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой сообщает, что обнаружила камеру видеонаблюдения в примерочной магазина одежды NewYorker, расположенного в ТЦ «Охта Молл». Видеокамера была расположена прямо над примерочной. На всякий случай она проверила модель через интернет и выяснила, что подобные камеры могут поворачиваться на 360 градусов.

В беседе с корреспондентом 78.ru девушка Элеонора назвала такую ситуацию «беспределом» и заявила, что собирается выяснить у руководства магазина, что это такое. «Такие камеры стоят обычно по всему торговому центру», — отметила девушка. Администрация магазина на запрос журналистов не ответила.

