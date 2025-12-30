В Петербурге девушка заметила камеру слежения в примерочной магазина New Yorker в одном из ТЦ

runews24.ru

Жительница Петербурга пожаловалась на видеокамеру в примерочной в одном из ТЦ. Девушка сначала не посчитала это проблемой, но, загуглив тип камеры, поняла, что она может вращаться во все стороны. Теперь она намерена жаловаться руководству магазина.

Девушку возмутила камера слежения в примерочной кабинке торгового центра
© runews24.ru

Жительница Петербурга опубликовала в социальных сетях видеозапись, на которой сообщает, что обнаружила камеру видеонаблюдения в примерочной магазина одежды NewYorker, расположенного в ТЦ «Охта Молл». Видеокамера была расположена прямо над примерочной. На всякий случай она проверила модель через интернет и выяснила, что подобные камеры могут поворачиваться на 360 градусов.

В беседе с корреспондентом 78.ru девушка Элеонора назвала такую ситуацию «беспределом» и заявила, что собирается выяснить у руководства магазина, что это такое. «Такие камеры стоят обычно по всему торговому центру», — отметила девушка. Администрация магазина на запрос журналистов не ответила.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске поиском нарушителей в заведениях общепита будет заниматься система видеонаблюдения с ИИ.

Россияне все реже посещают торговые центры из-за падения доходов и высоких цен.