Там, где скакали цари. Как появился первый в мире рысистый ипподром

Сегодня реконструкция Центрального Московского ипподрома идет полным ходом. Уже в следующем году исторический комплекс вновь станет передовой площадкой для конного спорта и активного отдыха. Старейший в стране и первый в мире рысистый ипподром был основан в 1834 году (второй подобный беговой комплекс появился в США лишь пять лет спустя), поэтому мировая культура бегов начиналась именно в Москве, а точнее — совсем недалеко от Кремля. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Тени прошлого

Центральный Московский ипподром (ЦМИ) не только памятник архитектуры и знаковый объект облика столицы, но и настоящее ядро традиций российского коневодства. Его история начиналась в 1831 году, когда Общество конской скаковой охоты получило по указу Сената 122 десятины земли на Ходынском поле.

Кстати, намного раньше бегов — в 1790 году — в России появились скачки. Их проводили в пригороде столицы, точнее — в чистом поле: устроители чертили линии старта и финиша, специальные круги. На скачках работал тотализатор.

Во времена своего основания Московский ипподром располагался за городской чертой (понимание расстояний в XIX веке было другим), на пастбище для скота. В августе 1834 года здесь же состоялся первый рысистый бег. Стоит отметить, что в год открытия ипподрома на нем провели только два беговых дня: было всего 12 бежавших лошадей.

Почему именно Ходынское поле?

Михаил Стародумов Писатель Фактически все жилые постройки от Тверской заставы (площадь перед Белорусским вокзалом) в сторону «области по Петербургскому шоссе (Ленинградский проспект) сгорели в пожаре 1812 года, — писал Михаил Стародумов в статье «Рысистое Дерби. — Взошедший на престол в 1825 году Николай I начинает обустройство этой части Москвы со строительства на площади Тверской заставы Триумфальной арки в честь Победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Под подобное помпезное сооружение требовалось и соответствующее окружение, что, пожалуй, и поспособствовало распоряжению о передаче отрезка Петербургского шоссе от заставы и до Петровского парка под строительство дач для городской элиты с единственным требованием — «чтоб дома были красивы и обращены фасадом на дорогу. Вот так и получилось, что современная дорога от центра к ипподрому превратилась в некий прообраз современной Рублевки, только в рамках эпохи Николая I.

Вскоре на ипподроме начали проводить скачки, которые в итоге стали популярнее бегов, которые посещали несколько сотен человек. Но скачки и бега на ипподроме не конкурировали. И их соседство — особенность данной локации. В этом смысле ипподром был комбинированным. В дальнейшем таковые будут только на территориях бывшей царской России.

С конца 1880-х годов на основе технических нововведений началось улучшение рекордов на всех дистанциях. Для повышения зрелищности бегов и привлечения большого количества посетителей были расширены «поля (то есть количества голов стартующих лошадей) участников. Кроме гладких скачек и рысистых бегов в это время становились популярными стипль-чезы, конкур-иппики, для проведения которых на скаковом ипподроме имелась специальная дорожка, пересекавшая круг по диагональным направлениям.

Главная доминанта Московского ипподрома — беговая беседка — была возведена по проекту архитекторов Ивана Барютина и Семена Кулагина в 1889-1894 годах. Рядом был возведен «Sport-Hotel, предназначенный, как сообщалось в прессе первых годов ХХ века, «для удобства приезжих спортсменов.

В ложе ипподрома регулярно бывали особы царской фамилии, а Николай II и вовсе имел собственный кабинет, расположенный прямо в здании ипподрома. Тем не менее основоположником бегов в России считается крупный государственный деятель — граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.

Советское время

С 1918 года ипподром был законсервирован. В связи со вспыхнувшей гражданской войной на его территории проводились военно-учебные занятия и проходили митинги трудящихся, на одном из них выступил с речью Владимир Ленин (в честь этого события в сквере перед ипподромом была установлена памятная стела).

Регулярные испытания лошадей начались в 1920-е годы. Пробные бега и скачки на Московском ипподроме проводились еще в начале 1921 года, они и послужили тому, что Главное управление коннозаводства и коневодства (ГУ КОН) постановило организовать плановые испытания лошадей с осеннего сезона 1921 года. В сентябре 1921 года в Москве возобновлены рысистые бега.

В 1921 году на Московском ипподроме было испытано 163 рысака, однако эта цифра с каждым годом возрастала. Уже в 1929 году испытания прошли более тысячи рысистых лошадей за 101 беговой день. С первых же дней был открыт тотализатор.

До 1930 года рысистый и скаковой ипподромы в Москве были раздельными и находились недалеко друг от друга, при этом они принадлежали разным обществам. В связи с необходимостью расширения и реконструкции железнодорожного узла Белорусского вокзала встал вопрос о перестройке или переносе скакового ипподрома. Проект слияния двух ипподромов в один (комбинированный) был осуществлен в 1930 году. Здание Скакового ипподрома под названием «Конюшни Л.А. Манташева по сей день находится на Скаковой улице.

Великолепные трибуны с императорской ложей пережили три революции, гражданскую и две мировых войны. Они простояли в целости и сохранности до 1949 года. Во время ремонта постройка по халатности сгорела. По проекту архитектора Ивана Жолтовского на этом месте в 1955 году был построен новый ипподром в монументальном сталинском стиле. Жолтовский, кстати, считался ярким представителем неоклассицизма и поклонником греческой архитектуры, именно поэтому на его «сталинках можно заметить несвойственные общему виду античные элементы.

Знаменитый манеж при центральном московском ипподроме обязан своим созданием ШВЕ. Эта аббревиатура имеет особое значение для тысяч москвичей: знаменитая Школа верховой езды при Центральном московском ипподроме была настоящим сердцем конной Москвы. К началу 1970 года на всех желающих заниматься в ШВЕ уже не хватало ни лошадей, ни места. Школа нуждалась в значительном расширении конского состава, и, конечно, новых тренировочных площадках. В 1973 году по инициативе Георгия Рогалева на Центральном московском ипподроме был построен огромный крытый манеж, ставший настоящим символом ШВЕ.

Факт: с 1970 по 1983 годы на Центральном Московском ипподроме рысистыми лошадьми было установлено более 50 новых всесоюзных рекордов и один абсолютный рекорд.

Сегодня

Старейшую конную площадку России закрыли на капитальный ремонт в 2023 году. Ремонт займет около трех лет. Два года назад MIR24.TV сообщал о том, что это будет фактически первый капитальный ремонт на Центральном московском ипподроме за его почти двухвековую историю.

Богатейшая история ЦМИ едва умещалась в небольшой музейной комнате. Там и портреты лучших наездников, и подковы, на которых буквально приходили к победам, и шкаф из ложи самого императора Николая II. Площадь музея намерены расширить. Реконструкция предварительно оценивалась в 10 миллиардов рублей. Задача непростая — сделать исторический объект максимально современным и при этом не потерять его уникальность.

На время реконструкции было расквартировано более тысячи лошадей. Из Москвы животных отправили на ипподромы в другие города России. Попасть на ипподром можно будет только после полной реконструкции, в наступающем 2026 году.