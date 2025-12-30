Пойманную в реке рыбу размером больше человека пришлось отпустить

Lenta.ru

Камбоджийские власти спасли огромную рыбу, размеры которой превышали рост человека. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Пойманную рыбу размером больше человека пришлось отпустить
© Лента.Ru

Гигантского шильбового сома поймали в реке Меконг в камбоджийской провинции Кампонгтям. Его длина составляла 215 сантиметров, а вес — не менее 100 килограммов.

Поскольку этот вид считается редким, рыбакам пришлось передать свой улов сотрудникам Провинциальной администрации по рыбным ресурсам. Те приняли решение отпустить рыбу в Меконг.

Ранее сообщалось, что в США рыболов поймал гигантского голубого сома, но лишился рекорда штата, потому что не смог взвесить улов. Из-за размеров рыба не поместилась на весах.