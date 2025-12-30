Подмененная в роддоме женщина отсудила крупную компенсацию

Испанский суд присудил крупную денежную компенсацию подмененной в младенчестве женщине. Об этом сообщает The Brussels Times.

История началась в июне 2002 года, когда двоих новорожденных по неизвестной причине перепутали в больнице города Лагроньо. Правда открылась лишь годы спустя, когда одна из выросших девочек сделала ДНК-тест. Узнав о произошедшем, женщина обратилась в суд и подала иск против роддома. В 2021 году факт подмены окончательно подтвердился для обеих семей. Причиной назвали человеческий фактор.

В 2025 году суд постановил, что региональная служба здравоохранения обязана выплатить женщине компенсацию за «необратимые последствия» ошибки. В судебном решении подчеркивалось, что пострадавшая потеряла возможность узнать свою биологическую мать, которой не стало в 2018 году.

В итоге власти предложили 23-летней истице сумму в 850 тысяч евро (около 77,6 миллиона рублей) каждой, но она и ее адвокат сочли ее недостаточной. Вторая пострадавшая требует через суд три миллиона евро (около 273,8 миллиона рублей). Приговор еще не является окончательным: как истица, так и представители системы здравоохранения имеют право подать апелляцию в Верховный суд Испании.

