«40 слонов»: история самой дерзкой и живучей женской банды Лондона

В 19 веке столицу Британии наводнили преступные группировки. Лондон был поделен на зоны влияния, за которые отвечали хорошо организованные этнические банды и просто шайки голодных головорезов. Среди всех выделялась банда со странным названием «40 слонов». И дело даже не в названии, а в том, что состояла она исключительно из женщин.

«Слонихи» с юго-восточной окраины

Это был период колониального расцвета Британской империи. В 1840-х годах Китай проиграл Опиумную войну, что вынудило его открыть порты для торговли, а Гонконг перешел под контроль Британии. В 1850-х завершилось покорение Индии, а спустя 20 лет Афганистан был подчинен британскому протекторату после второй попытки. Колонии в Африке и Америке продолжали приносить доход казне и крупным предпринимателям.

Лондон стремительно разрастался и превратился в мировую столицу, в которой неслыханная роскошь соседствовала с не менее фантастической нищетой. А там, где пропасть между богатством и бедностью становится слишком глубокой, всегда найдется немало лихих голов, готовых потребовать свою долю.

Впервые женская банда «40 слонов» начала фигурировать в полицейских сводках в 1870-х. Точное происхождение ее названия неизвестно, но есть мнение, что оно связано с площадью «Слон и замок». Это район на юго-востоке старого Лондона, считавшийся одним из самых криминальных в городе.

Точное число членов банды оставалось неизвестным, но все ее участницы отличались невероятной решимостью. Группировка занималась грабежами и кражами, при этом на крупные дела отправлялись сразу несколько десятков дам. Все они отлично владели огнестрельным и холодным оружием, а многие могли потягаться в рукопашной схватке с мужчинами.

Головная боль владельцев дамских магазинов

Как и в любом криминальном сообществе, участницы банды имели свои специализации. Самой многочисленной была группа магазинных воровок. Эти женщины, одетые максимально респектабельно, заходили в дорогие дамские магазины. В каждом из них были примерочные, где покупательницы могли уединиться.

Воровки набирали ворох вещей, часть которых ловко рассовывали по потайным карманам объемных викторианских юбок и широких пальто. Крали обувь, шляпки, платья, кофты, чулки, но делали это так мастерски, что почти никогда не попадались. Хорошо одетые дамы просто выходили из примерочной, бросали на прилавок неподошедшие вещи, а иногда для вида даже совершали покупку.

О краже становилось известно только позже, когда воровки успевали скрыться. Эта схема была довольно распространенной и, несмотря на свою известность, оставалась безопасной. Борьба с такими кражами была затруднительна: обыскивать респектабельных покупательниц на выходе было рискованно — это могло отпугнуть клиентов и даже привести к судебным искам.

Страсти вокруг драгоценностей

Другие «слонихи» промышляли в ювелирных магазинах. Хорошо одетая девушка подходила к прилавку и незаметно прикрепляла под ним кусочек вязкой смолы, а позднее жевательной резинки. Потом покупательница просила продавца показать ей кольца или серьги. Одно из украшений воровка ловко приклеивала к смоле и спокойно уходила.

Иногда девушку обвиняли в краже и задерживали у выхода. Она, изображая оскорбленную добродетель, позволяла себя обыскать, и, конечно, ничего подозрительного не находили. Продавцам приходилось извиняться и отпускать ее. Спустя некоторое время в магазин заходила другая женщина, которая незаметно забирала спрятанную добычу из тайника под прилавком.

Дамы из «40 слонов» всегда следили за новыми возможностями. С появлением автомобилей они быстро начали использовать их для краж и грабежей. Преступницы заходили в ювелирный магазин группой, отвлекали внимание и крали украшения. Добычу передавали неприметной сообщнице, а сами выбегали на улицу, садились в авто и стремительно уезжали.

Часто за ними организовывали настоящие полицейские погони. Догнав автолюбительниц, правоохранители ничего у них не находили. А в это время их сообщница с краденым спокойно уходила из магазина. У банды были и другие, не менее изобретательные методы краж, арсенал которых непрерывно обновлялся.

Брачные аферы и фальшивые горничные

У участниц банды «40 слонов» существовало строгое правило: никогда не пользоваться украденными вещами. Это считалось слишком рискованным и могло поставить под угрозу всю группировку. Добычу сразу сдавали в скупки краденого, а на вырученные деньги дамы могли порадовать себя обновками, приобретенными вполне законно.

Особой, привилегированной кастой в банде считались мошенницы. Эти женщины, используя поддельные документы и «липовые» рекомендательные письма, устраивались в богатые дома гувернантками и горничными. Спустя время хозяева с досадой обнаруживали пропажу фамильных драгоценностей или столового серебра.

Еще более сложными и рискованными были схемы брачных аферисток. Эти женщины знакомились с состоятельными мужчинами, завоевывали их доверие и затем обворовывали. Некоторые даже выходили замуж, чтобы получить полный доступ к деньгам супруга. Такое дело требовало от них не только решительности и изобретательности, но и выдающегося актерского таланта.

«Бриллиантовая Энни»

Пик активности банды «40 слонов» пришелся на начало 20 века. В 1916 году ее возглавила 20-летняя Элис Даймонд. Несмотря на юный возраст, она была одной из самых опытных и безжалостных преступниц лондонских трущоб. Элис специализировалась на вооруженных грабежах и получила прозвища «Бриллиантовая Энни» и «Амазонка-убийца».

© Элис Даймонд

Первое прозвище — «Бриллиантовая Энни» — Элис получила от газетчиков за страсть к драгоценностям, а второе — «Амазонка-убийца» — за привычку начинать стрельбу по малейшему поводу. Ее пальцы были унизаны кольцами с бриллиантами, которые она использовала в драках как кастет. Элис Даймонд была высокой, довольно привлекательной особой и могла вести себя как истинная леди. Иногда она просто флиртовала с продавцом магазина, пока ее подельницы воровали вещи.

Элис Даймонд установила в банде жесткие правила. Одно из них строго запрещало употреблять алкоголь перед любым делом. Другое обязывало членов банды помогать друг другу, предоставляя алиби в случае опасности. Власть «Бриллиантовой Энни» распространялась даже на личную жизнь подчиненных. Прежде чем завести роман, каждая из них должна была получить одобрение главаря.

Арест «королевы» и упадок банды

Стоит сказать, что последнее правило однажды сильно подвело Элис Даймонд. Как-то одна из участниц банды, Мари Бриттен, тайком вышла замуж, не спросив разрешения. «Королева» бандиток заявилась к молодоженам домой с несколькими помощницами и на глазах у Мари избила ее супруга. После этого нападения Элис и ее «правую руку» Мэгги Хилл арестовала полиция. Элис припомнили ее прошлые преступления, и она надолго оказалась за решеткой.

Место Элис Даймонд заняла другая решительная дама — Лилиан Роуз Кендалл. Элис же, освободившись, решила уйти на покой и стала наставницей и консультантом у молодых бандиток. С новым главарем банда постепенно начала слабеть, а среди ее участниц все чаще возникали разногласия и потасовки.

Да и время уже было совсем иное. В 30-х годах в магазинах и банках установили сигнализации и тревожные кнопки, а полиция стала куда более организованной и технически оснащенной. Несмотря на это, банда «40 слонов» существовала до 1952 года. Считается, что она распалась после смерти Элис Даймонд, которая была хранительницей традиций группировки. Но есть также мнение, что группировка «слоних» просуществовала до 1992 года.

История банды «40 слонов» поражает своей уникальностью и показывает, как женщины, несмотря на стереотипы, находили себе место даже в таком жестоком мире, как криминальный Лондон.