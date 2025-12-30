Почему водопровод в Кремле стал самым роковым сооружением в русской истории

Судьба первых Романовых окутана трагической тайной. Царь Фёдор Алексеевич умер в 21 год, Иван V был «немощным телом и рассудком», а сам Пётр Великий, при всей своей титанической энергии, страдал от нервных припадков и множества болезней. Что подкосило здоровье могущественной династии? Одна из современных гипотез винит в этом не врагов или наследственность, а… водопровод, построенный в Кремле в XVII веке.

© Соцсети

Инновация из свинца: водопровод Христофора Галовея

До середины XVII века вода в Кремль доставлялась в бочках из Москвы-реки. Всё изменилось в 1631 году, когда английский инженер Христофор Галовей по заказу царя Михаила Фёдоровича построил первую в России напорную водопроводную систему.

Её сердцем стала Свиблова (позже Водовзводная) башня, где с помощью конного привода воду из тайного колодца поднимали на 40-метровую высоту в огромный свинцовый резервуар. Оттуда по сети подземных труб, также выложенных свинцом изнутри, вода под давлением расходилась по царским дворцам. Пить её набирали из специальных «ларей», отделанных тем же металлом.

Это был технологический прорыв. Но за него, возможно, пришлось заплатить страшную цену.

Невидимый яд: почему свинец был смертельно опасен

Свинец вступает в реакцию с водой и воздухом, образуя растворимые соли. Вода при этом остаётся прозрачной и безвкусной, не вызывая подозрений. По оценкам современных экспертов, концентрация свинца в кремлёвской воде могла превышать безопасную норму в 100 раз.

Этот тяжёлый металл — коварный и тихий убийца. Он накапливается в костях и разрушительно действует на нервную систему, сердце, почки, кровь и репродуктивную функцию. Особенно уязвимы дети, чей организм поглощает до 40% поступающего свинца.

Хроника болезни: симптомы царей, похожие на отравление

Именно в период активного использования свинцового водопровода в здоровье Романовых началась тревожная череда недугов. Царь Михаил Фёдорович умер от брюшной водянки. Его сын Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, страдал от вялости и апатии, испытывал проблемы с памятью. То, что обычно считается особенностью характера монарха, могло быть одним из симптомов отравления свинцом, как и гипертония. Первый наследник царя Алексей Алексеевич загадочно скончался в 1670 году, немного не дожив до 16 лет.

Правивший в 1676-1682 годах царь Фёдор Алексеевич прожил всего 21 год. Болезни сопровождали его всю жизнь. Юный правитель страдал отечностью ног и его носили в кресле. Высказывалось предположение, что царь Фёдор умер от цинги, но это невозможно – недостатка витамина C в диете Романовых не наблюдалось.

«Немощный телом и рассудком» царь Иван V демонстрировал почти те же симптомы, что и его старший брат. Он с трудом ходил и дожил лишь до 29 лет. К концу жизни соправитель Петра I преждевременно постарел и почти ослеп, его частично парализовало. Даже если принять во внимание фактор дурной наследственности, именно свинец мог сильно подорвать здоровье Ивана Алексеевича.

Свою дозу смертельного токсина получил и Пётр I. В детстве царевич любил купаться в выложенном свинцом бассейне, устроенном в 1681 году в Верховом саду на месте нынешнего Кремлёвского дворца. К счастью, Пётр больше проводил время в летнем дворце в селе Коломенском, где имелся водопровод с деревянными трубами.

Тем не менее на здоровье Петра Великого отравление свинцом, видимо, все же сказалось. Царь имел непропорциональное строение тела – длинные руки и ноги, узкие плечи и небольшую голову. Несмотря на физическую силу, внутренние органы царя функционировали неправильно. У Петра случались «нервные припадки» – дёргалась левая половина лица, а иногда это переходило в судороги. Императора постоянно сопровождали простудные заболевания, лихорадки, желудочно-кишечные расстройства, хронический колит. Умер великий реформатор в 53 года от задержки мочи в мочевом пузыре.

Что касается свинцового водопровода, то он действовал около века. В 1706 году Пётр повелел вынуть свинцовые трубы из земли, вероятно, для пуль и картечи. А в 1737 году остатки водопровода в Кремле уничтожил пожар. В петербургских дворцах Романовых в тот период, как и в древности, стали использоваться деревянные трубы.