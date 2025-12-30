Как в России возник Новый год и какие традиции связаны с этим праздником

В ночь на 1 января россияне радостно празднуют Новый год. По соцопросам, это любимейший из праздников жителей нашей страны. По популярности он уступает только более серьезному и героическому Дню Победы. Как возник праздник Новый год и каковы его традиции, рассказываем в "РГ".

История праздника

После принятия христианства Новый год наступал в России 1 марта. Однако в 1492 году Иван III утвердил решение Московского собора о переносе празднования Нового года на 1 сентября (это соответствовало византийской традиции). 1 сентября на Соборной площади Московского Кремля проходила торжественная церемония "О начатии нового лета" и церковная служба с участием царя, патриарха, представителей духовенства, знати, служивых людей.

Затем во времена Петра I появились указы "О введении в России с 1 января 1700 г. летоисчисления от Рождества Христова" и "О праздновании Нового года". Царь предписал праздновать Новый год по примеру европейских христианских государств - 1 января. Но григорианский календарь, на который перешли многие страны Европы, царь вводить не стал. Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, празднуя Новый год позже Европы.

Как появилась новогодняя елка?

Петр I повелел украшать главные улицы Москвы, а также дома знати хвойными деревьями и ветками. А остальным жителям столицы предписывал поставить такое дерево (или ветки) над воротами или над домом. Этот обычай был заимствован им у европейцев Немецкой слободы.

Горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать ракеты. На Красной площади по указу царя трещали фейерверки, пушечные и ружейные салюты. Праздник Нового года продолжался семь дней.

Возникла традиция маскарадов и народных гуляний. При Елизавете I в моду вошли придворные балы по типу европейских.

Как появились елки для публики?

Первая ель для публики была установлена на Рождество 1852 года в Санкт-Петербурге на вокзале - специальном павильоне, возведенном в Екатерингофском парке для развлекательных мероприятий. Позднее общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве - в здании Благородного собрания в Охотном Ряду (ныне Дом союзов).

Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали благотворительные новогодние праздники для детей. Ель для императорской семьи, как правило, наряжали в Большом Гатчинском дворце.

Новый год — это дополнение к Рождеству

Ели украшали под Рождество 25 декабря. Они стояли до Нового года или Крещения (19 января). Новогодние торжества воспринимались как дополнение к рождественским.

Все в праздновании Нового года было связано с христианской тематикой. На рождественскую ель вешали фигурки ангелов, пастухов. Звезды, свечи и фонарики должны были напоминать о Вифлеемской звезде и огнях, светивших волхвам.

Традиции елочных украшений

Елки поначалу украшали сладостями - фруктами и орехами. Потом из Германии стали привозить стеклянные елочные украшения. В конце XIX века было налажено российское производство стеклянных шаров и бус. Тогда же появились искусственные елки, которые изначально изготавливали из ткани.

Отмена Нового года

Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 году немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, это вызвало крайне негативную реакцию в русской прессе. Император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество.

Праздник после 1917 года

После революции 31 декабря 1917 года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была открыта первая общественная елка. В Московском Кремле, пострадавшем от обстрелов в ноябре 1917 года, праздника не устраивали.

24 января 1918 года Совнарком принял декрет о введении в России западноевропейского григорианского календаря. Он предписывал считать следующий день после 31 января 1918 года не 1 февраля, а 14 февраля, разница между старым и новым стилями составила 13 суток.

Церковь, появление старого Нового года и советская отмена праздника

Русская православная церковь эти новшества не признала и сохранила юлианский календарь. Поэтому православное Рождество стали отмечать 7 января, оно соответствует 25 декабря по старому стилю. А 14 января появился новый неофициальный праздник - старый Новый год.

В первые советские годы традиция рождественских и новогодних праздников сохранялась. Для детей государственных и партийных деятелей елки проводили в Большом Кремлевском дворце. Однако в середине 1920-х годов в стране была развернута антирелигиозная кампания, и 24 сентября 1929 года постановлением Совнаркома празднование Рождества в СССР было запрещено. Тогда же появились предложения перенести встречу Нового года с 1 января на 7 ноября (День Октябрьской революции). Делать этого не стали, но официальные новогодние торжества отменили как "буржуазные и поповские пережитки".

Возрождение Нового года

28 декабря 1935 года в газете "Правда" была опубликована статья кандидата в члены политбюро ЦК ВКП(б) и второго секретаря ЦК КП(б) Украины Павла Постышева "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!". В ней он предложил положить конец "неправильному осуждению елки": "В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. <...> Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как "левые", загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею".

На следующий день в "Правде" было опубликовано постановление секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева о проведении 1 января комсомольцами и пионерами елок в школах, детских клубах и детских домах "весело и без занудства".

1 января 1936 года "Правда" разместила на первой полосе фотографию Иосифа Сталина с поздравлением "С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина - Сталина!". В том же году в Колонном зале Дома союзов была организована елка для детей и молодежи. На празднике присутствовал Дед Мороз (в исполнении артиста эстрады Михаила Гаркави). Через год к нему присоединилась Снегурочка.

В ночь на 1 января 1942 года по радио прозвучало первое официальное новогоднее поздравление ко всем гражданам СССР, которое зачитал председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. Речь была посвящена событиям на фронтах Великой Отечественной войны.

В новогоднюю ночь 1944 года в СССР впервые был исполнен государственный гимн, текст для которого написали Сергей Михалков и Эль-Регистан, а музыку - Александр Александров.

Новый год во второй половине ХХ века

С 1954 года новогодний праздник для детей и молодежи проходил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. С 1962 года его стали проводить в Кремлевском дворце съездов (сейчас - Государственный Кремлевский дворец). На первую кремлевскую елку были приглашены лучшие школьники и студенты страны. Трансляция велась по радио, в газетах публиковались репортажи. С тех пор праздник в Кремле стали называть "главной елкой страны". Ее организовывали московские профсоюзы. С середины 1960-х годов она проходила в форме сказочного представления.

В 1970-х годах появилась традиция ежегодных телевизионных новогодних обращений руководителей государства к советскому народу. Впервые такое поздравление прозвучало по Центральному телевидению СССР 31 декабря 1970 года от генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Изменения праздника в советские годы

В Советском Союзе празднование Нового года изменилось. Вифлеемскую елочную звезду сменила красная пятиконечная, восковые свечи - электрические гирлянды.

Вместо золоченых орехов, фруктов и рождественских персонажей игрушки стали делать в виде кремлевских башен, дирижаблей, космонавтов, спутников, снопов пшеницы, початков кукурузы и др.

Новый год после 1991 года

С декабря 1996 года на Соборной площади Кремля устанавливают живую ель. В 2001-2004 годах из-за сильных морозов живое дерево заменяли на искусственное. В 2005-2006 годах елки стали привозить с "родины Деда Мороза" Великого Устюга, но поскольку дальняя дорога плохо сказывалась на состоянии деревьев, их, начиная с 2007 года, стали срубать в Подмосковье. Главное новогоднее представление в России проходит в Государственном Кремлевском дворце.

Обращение президента на Новый год

В новогоднюю ночь президент РФ обращается к жителям страны с поздравлением. ТВ и радио в полночь транслируют бой курантов Спасской башни Кремля, как знак начала нового года. После боя курантов звучит государственный гимн.

Выходные на праздник

Даты официальных новогодних праздников в России менялись. 1 января имеет статус праздничного выходного дня с 1948 года, а Рождество Христово 7 января - с 1991 года.

Между ними новогодние или Рождественские каникулы, даты которых, начиная с 1991 года, менялись. С 2013 года официальные новогодние каникулы в России длятся с 1 по 8 января.

В тексте использованы материалы ТАСС-ДОСЬЕ.