Слон для императора: как экзотический зверь повлиял на историю Европы

В 802 году ко двору франкского императора Карла Великого прибыл необычный посланник из далёкого Багдада. Это был не дипломат и не купец — это был слон по имени Абуль-Аббас, подарок могущественного халифа Харуна ар-Рашида. Появление экзотического животного в средневековой Европе стало настоящей сенсацией и неожиданно повлияло на политику, культуру и даже военное дело континента.

Как слоны исчезли из памяти Европы и стали мифами Средневековья

Римляне впервые столкнулись с боевыми слонами во время войны с царём Пирром в III веке до нашей эры. Позже, в эпоху Пунических войн, множество этих исполинов полегло на полях сражений под ударами римских легионеров. Некоторых животных удалось захватить. Впоследствии римляне использовали трофейных гигантов в борьбе с государствами Средиземноморья, а затем — и во времена гражданских войн.

В имперский период, I–III века нашей эры, римляне видели в слонах лишь средство для увеселения публики на арене цирка. Иногда их задействовали в помпезных триумфальных шествиях. Но затем наступили Тёмные века, и о слонах благополучно забыли. Великие империи распались на множество мелких государств и княжеств, а связи с Востоком прервались.

Во времена Крестовых походов о слонах порой рассказывали рыцари и пилигримы, вернувшиеся из Святой земли. А вот в раннем Средневековье о гигантах почти ничего не знали. В старинных манускриптах учёные натыкались на весьма странные изображения этих животных. Из-за нехватки знаний рождались настоящие курьёзы: слонам приписывали качества, которых у них и в помине не было, а представления людей оказались бесконечно далеки от правды.

Карл Великий, средневековый Евросоюз и интерес к слонам

Франкский король Карл Великий совершил невозможное: собрал раздробленную Европу, похожую на лоскутное одеяло, в единую империю. Его государство историки иногда в шутку называют прообразом Евросоюза. В него входили земли современных Франции, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Словении, а также части Германии, Испании, Италии, Чехии, Сербии, Хорватии и Венгрии.

Управлять такой махиной было невероятно трудно. Карл назначал на местах верных правителей, укреплял связи — и торговые, и военные. Он даже ввёл единую валюту — денарий, и общий язык для бумаг — латынь. Огромную роль играли и международные отношения. Карл искал сильных союзников, и одного из них он обрёл как раз благодаря слону.

Однажды Карлу Великому привезли в подарок слоновий бивень, покрытый искусной резьбой. Монарх сильно удивился, узнав, что это зуб огромного зверя, которого на Востоке можно встретить довольно часто. Карл заинтересовался и захотел во что бы то ни стало заполучить живое чудо. Скорее всего, до этого император видел слонов только на картинках в книгах.

Что знали европейцы о слонах?

В те времена в Европе зачитывались поучительным трактатом о животных «Физиолог». Там описывались звери, птицы и рыбы, в том числе и слоны. Вот только рассказ о них соседствовал с байками о фениксах, единорогах и драконах. И был таким же сказочным и нелепым.

Древний автор описывал и эпизоды из жизни этих гигантов. Среди них попадались очень занятные истории:

«Особенность же слона такова: когда упадет, не может встать, ибо не имеет суставов в своих коленах. Как же падает он? Когда хочет спать, то, прислонившись к дереву, спит. Индийцы же, зная об этом свойстве слона, идут и подпиливают дерево немного. Приходит слон, чтобы прислониться, и, как только приблизится к дереву, падает дерево вместе с ним. Упав же, не может встать. И начинает плакать и кричать. И слышит другой слон, и приходит помочь ему, но не может поднять упавшего. Тогда оба кричат, и приходят другие двенадцать, но и они не могут поднять упавшего. Тогда кричат все вместе. После всех приходит маленький слон, подкладывает свой хобот под слона и поднимает его».

Средневековое изображение слона из книги XIII века

© Изображение слона из книги XIII века

Странный рассказ о слоне сопровождался не менее причудливыми рисунками. На них животное походило не то на лошадь с хоботом, не то на длинноногую свинью. Вообще, то, как средневековые художники изображали экзотических зверей — это отдельная история.

Поход за слоном

Читал ли Карл эту книгу — неизвестно, но слоны его явно заинтриговали. В 797 году император отправил на Восток послов с щедрыми дарами. Возглавили отряд приближённые короля Зигимунд и Лантфрид, а проводником и переводчиком стал еврей по имени Исаак. Путь лежал в Арабский халифат Аббасидов.

Этой могущественной восточной империей правил халиф Харун ар-Рашид. Человек, не менее великий, чем сам Карл. Он тоже собрал свою державу из множества разрозненных племён. Если вы далеки от истории, то наверняка знаете этого халифа как одного из персонажей сказок «Тысячи и одной ночи».

В те времена путешествие в Арабский халифат было делом долгим и опасным. Путникам пришлось пересечь немало стран, и далеко не всегда дружественных. Пока послы шли к цели, 25 декабря 800 года Карл Великий короновался как император. Многих это обрадовало, но нашлись и недовольные. Например, Византия, считавшая себя единственной наследницей Рима. Обстановка накалилась, и о «слоновом посольстве» почти забыли.

Дары Харуна ар-Рашида

Но через год, весной 801-го, к императору прибыло ответное посольство из далёкого халифата. Харун ар-Рашид прислал дары настолько роскошные, что в них трудно было поверить. Хронист из Санкт-Галленского монастыря с восторгом писал: «казалось, они опустошили Восток и Запад».

Миссию возглавляли два мусульманских посланника. Они принесли Карлу печальную весть: Зигимунд и Лантфрид умерли в дороге. А проводник и переводчик Исаак был всё ещё в пути. Он двигался очень медленно, ведь сопровождал главный дар халифа — слона по имени Абу-ль-Аббас.

К сожалению, летописи не сохранили подробностей этого грандиозного похода. Трудно даже представить, с какими бедами столкнулись Исаак и его спутники. Известно лишь, что в 801 году отряд застрял на побережье Северной Африки. Местные власти просто не знали, как переправить гиганта через Средиземное море. К счастью, выход всё же нашли.

В октябре 801 года Абу-ль-Аббас высадился в Порто-Венере, в Италии. Но до конце путешествия было далеко. Исааку предстояло провести массивного, но теплолюбивого зверя через Альпы. Зимой в горах со слоном идти было смертельно опасно, поэтому путники перезимовали в городе Верчелли.

Жизнь слона при дворе императора

Только 20 июля 802 года слон торжественно вошёл в Ахен — главную резиденцию Карла. Император ждал диковинку с нетерпением. Для него слон был не просто забавным зверем, но и живым символом величия. Ведь больше ни у кого в Европе такого чуда не было.

Абу-ль-Аббаса поселили в императорском охотничьем парке, окружив заботой и вниманием. Весть о том, что при дворе появился сказочный гигант, мигом облетела Европу. Люди ехали за тысячи километров, чтобы просто взглянуть на него. Были среди любопытных и учёные. Благодаря Абу-ль-Аббасу ирландский философ Дикуил развеял миф, будто у слона не гнутся колени и он не может лежать. Он писал:

«Напротив, лежит, подобно быку. Это жители Франкского королевства видели сами на примере слона в царствование императора Карла».

Роль Абу-ль-Аббаса в международных отношениях

Впрочем, слоном дело не ограничилось. Ещё дважды монархи обменивались посольствами и богатыми дарами. Можно сказать, что слон помог наладить дипломатические отношения между государствами, которые разделяли тысячи километров.

Дружба империй длилась долгие годы и принесла немало плодов. Известно, что в 807 году Харун ар-Рашид начал активно теснить Византию. Это очень помогло Карлу Великому, так как отвлекло от его молодого государства грозного противника.

Увы, жизнь слона Абу-ль-Аббаса в Европе оказалась короткой. Он умер в 810 году в Саксонии, куда прибыл вместе с Карлом, собиравшим войска для очередной войны. Гибель любимца потрясла и самого монарха, и весь двор. Об этом говорит тот факт, что смерть животного летописцы упоминали так же часто, как и кончину Пипина — сына Карла Великого, умершего в том же году.

Слон Абу-ль-Аббас стал не просто диковинкой при дворе Карла Великого, а символом дипломатии и смелых планов империи. Его история доказывает: даже экзотический зверь может повлиять на большую политику, разрушить стереотипы и попасть в учебники истории.