Как жили и устраивали быт в старых русских деревнях

Представьте, заходите в дом, а вас встречает густой дым. Не пугайтесь: вы просто попали в курную избу. Здесть топили «по-черному», без трубы. Дым медленно уходил через небольшое отверстие под крышей, а трехметровые потолки помогали дышать внизу. Окна были крошечными, чтобы сохранить драгоценное тепло, а зимой вместо стекол вставляли ледяные пластины или бычий пузырь.

Баня была редкостью, и ее заменяла обычная печь. После готовки угли выгребали, золу выметали, стелили солому и ставили корыто с водой, чтобы помыться. Печь строили так, чтобы устье по ширине подходило под плечи хозяев. Тут же стирали, используя золу: ее заливали водой, получая щелок, прообраз стирального порошка, отмечает канал «Путешествия с фотокамерой».

Некоторые обряды поражают. Если ребенок рождался слабым, его могли «перепечь». Младенца обмазывали ржаным тестом, клали на хлебную лопату и трижды помещали в теплую, уже потухшую печь. Это делала повитуха со специальными заговорами. Печь считалась сакральным местом, связью с предками, а тесто символизировало жизнь.

Внешний вид женщины многое говорил о ее статусе. Если коса одна, значит девушка на выданье. После свадьбы волосы заплетали в две косы. Если к 25 годам замуж так и не вышла, одна коса оставалась на всю жизнь, а сама женщина, «вековуха», становилась изгоем. Ее не звали на посиделки и не пускали к роженицам.

В доме главной была большуха — старшая женщина. Она распределяла работу, решала, когда солить капусту. Особенно ее роль возрастала, когда мужчины уходили на долгие заработки. На Севере мужчины могли отсутствовать по полгода, и женщины вели все хозяйство, а часто и торговлю, зная при этом несколько языков.

Спали всей семьей, а это могло быть 10-20 человек, на лавках, на полу или на печи. Молодоженам иногда отгораживали угол пологом. Для уединения использовали сеновал или баню.

Весь быт был тесно связан с природой. Вокруг домов почти не было высоких деревьев и кустов, все шло на постройки и дрова, а открытое пространство снижало риск быстрого распространения пожара. Мусор из дома не выносили, а сжигали в печи: верили, что иначе из дома уйдет благополучие. Кстати, и золу не выкидывали: она шла на удобрение. Это было и экологично.

Ели то, что давала земля и лес: в хлеб добавляли муку из желудей и луба, в кашу — лебеду, ели крапиву, мох, пили березовый и сосновый сок. А в Архангельской области лепили обрядовые пряники-козули в виде животных. Но из нельзя было есть: они служили оберегами, целым пряничным календарем.

В русских деревнях к зиме тщательно готовились, без дела не сидел никто. Стены избы хорошенько конопатили мхом, а окна плотнее затягивали бычьим пузырем. В центре стояла печь. Мужчины чинили инвентарь или мастерили разную утварь. а многие уходили на заработки. Женщины обрабатывали ткань, пряли и ткали. За зиму они могли подготовить одежду для всей семьи на год вперед.

